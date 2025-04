Calciomercato Roma: Gollini può salutare a giugno, già sondato Montipò

AS ROMA NOTIZIE – Arrivato a gennaio con grandi aspettative, Pierluigi Gollini non ha ancora avuto l’opportunità di esordire ufficialmente con la maglia giallorossa. Il rendimento straordinario di Svilar ha relegato l’ex portiere dell’Atalanta a un ruolo da spettatore.

Con la stagione che volge al termine, il futuro di Gollini appare incerto e a giugno potrebbe arrivare la separazione dalla Roma. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club giallorosso ha già messo nel mirino un altro portiere.

A Trigoria infatti stanno valutando il profilo di Lorenzo Montipò, 29 anni, attuale numero uno del Verona come nuovo secondo di Svilar per la prossima stagione. Un primo sondaggio, effettuato anche dal Torino, è stato fatto dalla Roma per valutare l’operazione.

Fonte: Tmw.com