Abraham: “Futuro in America? Direi assolutamente sì. Conceicao è simile a Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham prova a lasciarsi alle spalle i mesi più difficili della sua carriera. Dopo una prima parte di stagione complicata, l’attaccante inglese sembra finalmente in ripresa. Il suo rendimento in rossonero è in crescita, anche se resta da monitorare la condizione fisica dopo un nuovo fastidio accusato nel match contro la Fiorentina.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il suo destino. La Roma, proprietaria del cartellino, osserva da vicino. Così come il Milan. Lo scenario resta aperto, anche a soluzioni meno convenzionali. “Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo. Sono un vincente, voglio vincere, credo che si viva una volta sola“, ha dichiarato Tammy ai microfoni di CBR Sport Golazo.

E sull’ipotesi di volare oltreoceano: “Ho detto a Pulisic che se l’argomento America viene fuori, dovrebbe portarmi con sé. Non si sa mai, nel calcio. Non si conoscono mai la vita e i piani di Dio, quindi se un giorno dovesse arrivare la possibilità, assolutamente sì“.

Nel corso dell’intervista, Abraham ha anche paragonato il suo attuale allenatore Sergio Conceição al suo ex tecnico José Mourinho: “Avendo giocato con entrambi, posso dire che sono simili. Credono davvero in ciò che vogliono raggiungere. Sono motivati, grandi lavoratori e vogliono sempre il meglio da te. E lo otterranno, non importa cosa accada”. Dichiarazioni che aprono nuovi scenari. Il futuro di Abraham è ancora tutto da scrivere.