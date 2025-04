“ON AIR!” – ROSSI: “Dentro Trigoria c’è un tombino, e ci sta finendo anche Ranieri”, CASANO: “L’allenatore? Avrà i capelli lunghi”, FERRAZZA: “Con Ten Hag qualcosa c’è stato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ripensavo alle dichiarazioni Ranieri, e parliamo di due persone diverse tra quello di oggi e quello che avevamo sentito parlare quando era arrivato. Questo fa capire che dentro Trigoria c’è un tombino, dove ci cascano non solo tutti i personaggi, ma anche le speranze dei tifosi della Roma…e temo che ci stia finendo anche Ranieri. Sul fatto che lui possa essere un personaggio rilevante della prossima stagione ho più di qualche dubbio. Credo si sia accorto che le cose stanno diversamente da come si aspettava…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dall’Atalanta fino alla Fiorentina sono tutti lì, si è riaperta sta finestra un po’ per bravura della Roma e di Ranieri e un po’ per demerito delle altre, e dobbiamo restare sul pezzo. Perchè domenica oltre a essere una partita importante essendo il derby, vale tantissimo per la classifica. Se non dovessi vincere, o addirittura perderlo, sarebbe vanificata la rincorsa che c’è stata…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Ieri ho detto che quella di domenica sera è stata la peggiore di Ranieri da quando è tornato alla Roma. Fra l’altro, a proposito delle dichiarazioni del mister, io mi ricordo quando parlò dei due monumenti della Roma, Hummels e Paredes…qualcuno ci dovrà spiegare perchè non ha giocato Paredes in una delle partite più importanti della stagione per far spazio a un calciatore (Cristante, ndr) che sui giornali prende sei, ma di certo non è stato uno che ha cambiato il volto della partita…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “L’allenatore della Roma del prossimo anno? Per me alla fine verrà uno con i capelli lunghi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io capisco le critiche a Ranieri, si può e si deve dire che contro la Juve ha sbagliato probabilmente formazione iniziale e non solo, ma senza esagerare… Perchè non ha fatto giocare Paredes? A quanto pare non vi fidate troppo del mister…ricordatevi che ci siamo sorpresi anche quando non faceva giocare Hummels, e poi abbiamo capito perchè…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ieri Ten Hag prima va tutto il giorno a Trigoria, e rimane entusiasta delle strutture, poi la sera come se non bastasse va a cena fuori con Ranieri a Parioli. Tutti si affrettano a dire che non sarà lui il prossimo allenatore della Roma, gli prende un colpo se provi a domandare… Ma la domanda è questa: che è venuto a fare questo qua? Non è lui eh…sicuri…io una cosetta ci penso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ten Hag? Che la Roma smentisca vuol dire poco, qualsiasi nome fai, da Allegri a Sarri, ti dicono assolutamente no…Secondo me con Ten Hag una chiacchierata se la sono fatta. La Roma sta cercando un allenatore, lo sta chiedendo a più di quelli che sappiamo. Io penso che a Ten Hag una battuta gliel’hanno fatta… Pioli? Prima di metà luglio non si libera, perderebbe un sacco di soldi, ha le competizioni che finiscono a fine giugno. Secondo me è molto complicato…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La cosa di Ten Hag secondo me tanto casuale non è. Arrivi scortato all’Olimpico dal personale della Roma, e si affrettano a dire che non è ospite loro. Poi deve andare a Trigoria per salutare Rensch, poi ti incontri con Ranieri e ci vai a cena fuori…diciamo che se non è scelto, ci sono molto vicini…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il grande problema della Roma restano gli scontri diretti. Dodici vittorie in sei campionati sono veramente dei dati miserissimi, che fa male leggere, ma ci fa capire come mai la Roma non va mai oltre il sesto posto in campionato. Ora devi cercare assolutamente di fare meglio nei prossimi scontri diretti. Il Bologna ieri ci ha dimostrato di essere un osso duro, specialmente in casa. La Juve secondo me finirà tra le prime quattro, e forse addirittura terza, l’Atalanta è la quarta forza, ma il Bologna è la sorpresa, vedo una squadra che funziona perfettamente e ha grande intensità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io penso che, vista la rosa del Napoli, senza Conte sulla panchina non si troverebbe mai in quella posizione. Secondo me con un altro allenatore, il Napoli ora sarebbe quinto o sesto…Futuro Roma? Si sperava di ripartire con Ranieri come pilastro in dirigenza, e invece siamo di nuovo senza punti di riferimento. I Friedkin sono spariti, Ranieri non si sa cosa farà, l’allenatore nuovo ancora non c’è… Ho la sensazione che da quando c’è l’Everton, l’attenzione dei Friedkin sia ancora più distante… ”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma deve fare un filotto di vittorie, altrimenti…per me la Champions è un miraggio, ma qua c’è in ballo anche l’Europa League. E in coppa Italia bisogna fare il tifo per l’Inter in finale contro il Bologna, altrimenti non si libera il settimo posto… Frattesi? Comincio ad avere qualche dubbio sul calciatore. Ho paura che si sia un po’ saziato. Poi per carità, se viene qua sono contento. Ma il fatto che l’Inter lo stia trattando in questa maniera mi fa dubitare, forse c’è qualche motivo extra-campo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In un momento così, l’assenza di Dybala avrebbe dato la possibilità a due calciatori di essere protagonisti: uno è Soulè e l’altro è Pellegrini. Purtroppo Soulè è troppo acerbo, ti da ancora poco, e se non hai giocatori in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, diventa difficile. E l’altro è il capitano…Ora ti guardi in panca ed è dura trovare soluzioni. A me meno che non ti affidi a Eldor, uno buono per tutte le stagioni… Allenatore? Serve un uomo di esperienza, che sappia inserirsi e capire le difficoltà che ci sono a Roma, dove c’è molta attesa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma stanca? Secondo me no, se sei stanco non pareggi con la Juve. La Roma ha incontrato una squadra di alto livello e non puoi vincere sempre. Secondo me la Roma ha fatto un secondo tempo di grande sostanza, molto fisico, ma ha incontrato una squadra più forte, sopra di lei ed era difficile da battere… Per la Roma questo è un momentaccio, deve tirare fuori qualcosa di diverso… Pioli? Sarebbe un grande allenatore, è da grande squadra, quindi bene. Però gli va dato tempo di lavorare…”

