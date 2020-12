Bernard, Fonseca ha chiamato l’agente del brasiliano: la pista resta caldissima

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La pista Bernard resta caldissima in chiave Roma. E’ infatti l’attaccante brasiliano dell’Everton, che Fonseca ha allenato ai tempi dello Shakhtar, l’altro nome per gennaio oltre a quello di El Shaarawy per il reparto avanzato.

Stando a quanto rivela Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, lunedì scorso l’allenatore giallorosso ha contattato telefonicamente l’agente di Bernard per parlare del possibile approdo nella Capitale del brasiliano.

Il problema da sciogliere è legato principalmente all’ingaggio (elevato) che il calciatore percepisce all’Everton. Ma Bernard sta trovando poco spazio col club inglese e ha un contratto in scadenza nel 2022.