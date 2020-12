La rivoluzione dei Friedkin: addio alle plusvalenze spregiudicate e nuovo stadio senza business park

AS ROMA NEWS – Questi primi 4 mesi per i Friedkin sono stati in un certo verso rivoluzionari, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida). L’impatto è stato travolgente da un punto di vista operativo. Con la presenza fissa di Ryan, e quella periodica di papà Dan, i texani hanno lasciato intendere che la loro filosofia gestionale di basa su principi e progetti opposti rispetto a Pallotta.

La Roma ha radicalmente modificato il suo progetto. E’ finito il tempo delle plusvalenze spregiudicate, dei giocatori di passaggio, dei campioni (s)venduti. Il piano dei Friedkin prevede di formare un serbatoio di giovani talenti che possano diventare campioni dentro la Roma e non fuori. Non sembrano parole al vento visto che la società ha rifiutato offerte superiori ai 25 milioni per Ibanez.

Ma anche per quanto riguarda il nuovo stadio si preannunciano importanti novità. Il progetto di Tor di Valle ormai non convince anche perchè era stato concepito per essere molto di più di un’area destinata al calcio. Il pezzo forte per Pallotta era il business park che avrebbe dovuto richiamare grandi investitori. Nell’era della pandemia, però, costruire palazzi adibiti ad uffici non sembra conveniente per Friedkin. Allora si sta orientando su un progetto nuovo: fare lo stadio e basta.

Fonte: Corriere dello Sport