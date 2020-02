Besiktas, Ljajić manifesta sintomi simili a quelli del Coronavirus: il club lo mette in quarantena

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Febbre alta, tonsillite e tanta spossatezza. Sono i sintomi che ha avvertito nei giorni scorsi l’attaccante del Besiktas Adem Ljajić il quale, dopo essere rimasto sotto osservazione presso l’ospedale Acıbadem, sta continuando a prendere gli antibiotici .

I segni manifestati dall’ex giocatore della Roma sono simili a quelli del Coronavirus ed è per questo che il club turco ha deciso di metterlo in quarantena e lasciarlo quindi ai margini della squadra fino a quando le sue condizioni non saranno migliorate.

Fonte: Fotomac