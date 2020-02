Perez ancora titolare. Diawara cresce

NOTIZIE ROMA CALCIO – Toccherà ancora a Carles Perez partire da titolare contro il Lecce, scrive l’edizione odierna de “Il Tempo”.

Si prospetta così un’altra panchina per Under, finito nel dimenticatoio. Per la gara contro gli uomini di Liverani si rivedrà anche Mancini con Mkhitaryan pronto a subentrare a Perotti.

I maggiori dubbi riguardano le due fasce difensive. Procede al meglio, intanto, il recupero di Diawara che non è lontano dal ritorno nei convocati: le sue sensazioni sono più positive e il ginocchio non gli sta dando più fastidi.

(Il Tempo)