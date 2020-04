Bianda, l’investimento di Monchi che non cresce

NOTIZIE AS ROMA – Acquistato per 6 milioni più bonus dal Lens, tutti vedevano William Bianda come un giocatore pronto per essere aggregato in prima squadra, ma Di Francesco non lo ha mai preso in considerazione.

Dopo il ritiro estivo di due anni fa, il francese è stato messo a disposizione della Primavera. Con la formazione di Alberto De Rossi, Bianda ha avuto un rendimento altalenante, spesso condizionato anche dagli infortuni.

Portato a Roma da Monchi, su indicazione di Balzaretti e Vallone, il classe 2000 è al suo ultimo anno nelle giovanili, per lui si pensa ad una cessione in prestito, per cercare di farlo crescere e di non perdere un investimento così importante dal punto di vista economico.

Fonte: Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo)