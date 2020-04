“ON AIR!” – AUSTINI: “Patetiche le parole di Di Francesco, non si assume le sue responsabilità”, FOCOLARI: “Stipendi troppo alti nella Roma? Colpa di Pallotta”, PRUZZO: “Schick sta bene al Lipsia, una fortuna che lo abbiano valorizzato”, ROSSI: “Se aprono le fabbriche si può fare lo stesso col calcio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Le parole di Di Francesco al Corriere dello Sport? Non voglio essere cattivo col mister, che ha dei meriti straordinari per quella cavalcata in Champions, ma tutto quello che ha fatto dopo l’addio alla Roma lo trovo patetico…Trovo patetiche queste dichiarazioni… Dovrebbe essere più lucido, poi è chiaro che la sua parola è più credibile della mia…ma io so che Strootman è stato lui a volerlo cedere, o meglio, che non si è minimamente opposto…Ma perchè nessun allenatore si assume le sue personalità…ma quante ne ha dette pure Garcia…i danno sempre le colpe agli altri… Si può dire che la seconda stagione di Di Francesco la Roma ha fatto schifo e ha perso partite in modo ignobile, e ha sbagliato anche lui come i dirigenti…e dire adesso quelle cose, dopo la figura fatta con la Sampdoria…ma dov’è finita l’umiltà?… Alisson la Roma lo doveva vendere, non poteva fare altrimenti per rispettare il Fair Play Finanziario…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Strootman aveva fiutato che non era più centrale nel progetto di Di Francesco, e non solo Strootman..e allora Monchi corre a comprare Nzonzi… Io più che a Di Francesco do colpa alla società, che sapeva i limiti del suo allenatore. Avrebbe dovuto fare una rivoluzione, partendo con un altro progetto con un nuovo allenatore… E invece ha puntato sullo stesso allenatore con una squadra che si stava spaccando…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Vorrei innanzitutto ricordare Franco Lauro, con cui abbiamo iniziato la carriera insieme. Grande professionista, mando un abbraccio alla famiglia. Calcio? Io penso che siamo ancora alla fase 1, e quando si parla di ripartenza cerco sempre di frenare. Qua è ancora tutto bloccato. Fare tamponi a raffica ai giocatori quando negli ospedali faticano a farli? Non si può fare… La Roma dice che vuole tagliare gli ingaggi e poi dicono che vogliono rinnovare a Zaniolo, che ha il contratto fino al 2024…non vi sembra una contraddizione?…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il governo mi sembra si stia sedendo su questa idea del “tutti a casa” che mi sembra la soluzione più semplice. Ora devi assumerti una responsabilità altrettanto difficile e cioè di creare le condizioni per la fase 2. Se l’Italia si ferma rispetto ad altri paese europei, poi paghi un conto salatissimo… Ora Conte ci deve dire come dobbiamo stare in sicurezza fuori di casa, è questa la sfida…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Qua ancora parliamo del lockdown, che ormai non c’è più se vediamo che ormai è quasi tutto riaperto. Ora ci vuole un nuovo scatto di reni. Nel momento in cui tutti riusciremo ci sarà una rialzata del virus ma con effetti più lievi. E i malati avranno a disposizione ospedali non più stressati come adesso… Poi qualcuno purtroppo morirà, ma si muore di tante malattie anche senza Coronavirus… Si parla tanto di quando riaprire, ma non sul come…cosa avremo a disposizione, come sarà controllata la popolazione, come sarà controllato il virus…di questo non si capisce nulla, e fino a quando non lo sai, è chiaro che hai paura di riaprire…”

David Rossi (Roma Radio): “Il dato dei morti continua a essere molto alto. C’è un calo dei contagi ma con molti meno tamponi fatti, forse dovrebbero darci la percentuale dei contagiati in base dei test effettuati… Ripresa del calcio? Nessuno parla ovviamente di riaprire gli stadi, ma di far ripartire gli allenamenti. Parliamo dell’impegno quotidiano di una quarantina di persone che possono gestire la cosa in strutture all’avanguardia. Se si parla di riaprire le fabbriche, non vedo perchè si possa parlare di riprendere il calcio… Se i calciatori possono essere controllati, e gli ambienti sanificati, perchè questa cosa deve essere così complicata?”.

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La posizione migliore mi sembra quella di Gravina, che ripete come sia necessario concludere il campionato, ma senza sparare date assurde. E infatti tiene anche aperta la possibilità di terminarlo a ottobre. L’intervista a Di Francesco? Oggi leggendo il Corriere dello Sport in prima pagina, lui dice che doveva opporsi alla cessione di Strootman. Il lettore medio che idea si fa leggendo quel lancio? Che la società voleva venderlo e lui si sarebbe dovuto opporre. Ma poi leggendo all’interno le sue dichiarazioni il mister dice testuale: “Ho assecondato la sua decisione”, quindi la scelta era del giocatore come ci avevano raccontato in società…Fra l’altro i due erano entrati in quel periodo in rotta di collisione…”

Franco Melli (Radio Radio): “Io capisco lo sforzo del calcio per chiudere la stagione ma mi sembra molto, molto difficile… Taglio degli stipendi nella Roma? Significa pure che la vendita della Roma chissà quando si farà…ammesso che si farà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il calcio deve ricominciare a giocare o no? Perchè quando si potrà ricominciare, anche fosse tra sei mesi, prima si finisce questo campionato e poi si riparte con l’altro. Mi sembra questo il concetto che sta passando. Quando? Secondo me si andrà oltre il previsto. E’ vero che c’è una decrescita del contagio, ma si pensava che ci fosse il discesone e invece c’è il falso piano… Taglio degli stipendi alla Roma perchè sono troppo alti? E chi ce li ha portati questi stipendi a questi livelli? Pallotta…è lui il capo… Schick ha fatto discretamente, ma se prima del Coronavirus poteva valere 30, se ora te ne danno 17-18 sei un fenomeno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Faccio veramente fatica a pensare a come potrà una società reagire a tutti quei paletti che ti mettono davanti per poter ricominciare… Ma quanti soldi ci vogliono e chi può permettersi una struttura adeguata?… Schick? Meno male che sono riusciti a valorizzarlo, il giocatore sembrava perso…Il valore è calato dopo il Coronavirus? Vabbè, prenderai 20 milioni, non credo che si deprezzi così tanto. Riportarlo alla Roma? No, lui sta bene lì, dove si è rilanciato, per fortuna della Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Stiamo tutti pensando alla fase 2. Giocare tutte le partite in Sicilia? Non sarebbe così facile spostarsi da una città all’altra… Taglio degli ingaggi nella Roma? Se ne parla da tempo, però poi leggo che bisogna dare più soldi a Zaniolo e Pellegrini…le cose allora non mi tornano… E comunque non è che bisogna tagliare gli stipendi alla Roma, qua bisogna tagliare gli stipendi di tutti…”

