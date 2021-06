Boateng: “Non so dove andrò, ma ho già qualcosa in mente. Posso giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni”

AS ROMA NEWS – Il difensore Jerome Boateng crede di poter ancora giocare ai massimi livelli dopo il suo addio a parametro zero dal Bayern Monaco, anche se ancora non si da dove sarà il suo futuro.

“Non ho idea di dove andrò, ma ho già qualcosa in mente“, ha detto Boateng al mensile 51 del Bayern. “Ho fatto bene in questa stagione, non ho perso una partita per infortunio. In queste condizioni, posso sicuramente giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni” ha detto il giocatore tedesco.

Boateng si è trasferito al Bayern dal Manchester City nel 2011. È stato scelto come “calciatore dell’anno” della Germania nel 2016 e ha vinto il triplete di Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League due volte con i tedeschi. Il giocatore, stando ai rumors di mercato, ha sul piatto le offerte di Roma e Monaco.