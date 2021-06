“ON AIR!” – CIARDI: “Ci sono ottime possibilità che Icardi torni in Italia”, PALIZZI: “Daka potrebbe essere l’attaccante del futuro”, CORSI: “Pellegrini richiestissimo? Mettiamolo in vendita e poi vediamo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Icardi molto probabilmente lascerà il PSG e potrebbe tornare in Italia. Sta parlando tramite gli intermediari con dei club. Icardi, pagato 54 milioni, oggi potrebbe valere 40 milioni. Si può ragionare su un prestito oneroso di uno o due anni. Ci sono ottime possibilità che torni in Italia. Alla Roma? Non lo so, c’è il nodo Dzeko. Icardi è un attaccante che ti fa 20 gol l’anno, e un centravanti che ti fa 20 gol l’anno è il profilo giusto per qualunque allenatore…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Daka è una attaccante velocissimo, attacca la profondità come pochi, con un’accelerazione molto importante. Come paragone, per il modo di giocare, somiglia molto al vero Shabani Nonda del Monaco, non quello che è venuto poi a Roma. Daka non so quanto può costare, ma se decidi di tenere Dzeko e Mayoral in rosa, che è il giocatore che paradossalmente ti dà più certezze, con Daka potresti metterti in casa l’attaccante del futuro senza sobbarcarlo di enormi responsabilità. Per questo tipo di ragionamento, meglio Daka di Belotti. Se di cartellino potrebbe costarti di più, lo zambiano di stipendio lo pagheresti molto meno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini affascinato da Mourinho? Meno male che non hanno scritto il contrario, che Mou è affascinato da lui. Pellegrini verso il rinnovo di contratto? Ma io dico, uno così dovrebbe andare dalla Roma, scusarsi, e dire di mettere i soldi che vogliono. Il Corriere dello Sport scrive che lo cercano i migliori club del mondo, dal Liverpool al PSG. Ma solo per dare una soddisfazione a noi tifosi: mettetelo in vendita, e poi vediamo che succede e chi lo compra. Non ce l’ho con lui, ma con i giornalisti. Pellegrini è destinato a fare più male di quello che fa per colpa dei giornali. Quando gioca da 4, per Il Messaggero è da 8. Poi può pure essere che Pellegrini è un giocatore che non capisco bene, che vale tantissimo e io non me ne sono mai accorto… Il Liverpool c’è già cascato con Aquilani, tante volte ci cascasse pure con Pellegrini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Daka? Io penso che non basti. Per me sotto a Dzeko, Belotti e Mayoral non mi devi proporre nulla. Sopra a quello puoi prendere Icardi. Lloris? Se Mourinho lo chiede, a me va bene. Szczesny secondo me è al suo livello, e io non andrei sotto a quel livello. Da quel poco che abbiamo intuito in queste prime fasi di mercato, mi sembra di capire che Mourinho va a cercare giocatori che abbiano esperienza internazionale. Xhaka è il capitano dell’Arsenal, non del Cagliari, e Lloris è il capitano della Francia campione del mondo. Credo che lui voglia cercare quel profilo lì…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’abbuffata di adrenalina di un mese fa c’ha fatto venire ancora più fame. Fate pure una cosa ogni tanto, perchè se questo è lo spessore delle cose che fanno, per almeno un paio di settimane ci bastano… Se Mourinho vuole portarsi uno del Tottenham, ce ne sono tanti da prendere: Dele Alli, Son…pare che voglia Lloris. E’ vero, ha 34 anni e ha un ingaggio importante, ma parliamo del portiere dei campioni del mondo, non è che arriva l’ultimo scemo… Szczesny per la porta mi sembra la soluzione migliore, quella intermedia, ma se fosse per me prenderei Cragno, un portiere giovane e di livello. E’ chiaro che deve ancora arrivare al livello di Lloris e Szczesny, se mai ci arriverà, ma è un portiere su cui punterei…”

Dario Bersani (Rete Sport): “C’è ancora il tema Dzeko che va affrontato. Forse un altro anno a buoni livelli, se c’è con la testa, può garantirlo. Ma poi è la prova del campo che parla. Se dai via lui, il solo Belotti non ti basta. Siamo in attesa di questo meeting di mercato che ci sarà a Londra tra i Friedkin e Mourinho. Però non c’è data, non è dato sapere quando ci sarà. Un annuncio al mese ci basta: il 4 maggio Mourinho, il 4 giugno Kantè, il 4 luglio Haaland, e il 4 agosto chi ti pare…pure Donnarumma…Magari ogni 4 del mese ci danno una bottarella, un rinforzino…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Serie A è un campionato minore rispetto agli altri, guardate Mkhitaryan che in Premier faticava mentre qui in Italia ha fatto la differenza. Se Belotti fosse così trascinante, il Torino non avrebbe fatto quel campionato. Non capisco perchè la Roma dovrebbe puntare tutto su di lui… La presentazione di Mourinho? Vista l’importanza del personaggio, penso che vogliano fare le cose fatte per bene. Si tiene il massimo riserbo, si fa crescere l’attesa, e si organizza un evento in un certo modo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve prendere un centravanti, e se dovesse partire Dzeko allora ne servono due. Aspettiamo i colpi di mercato chiesti da Mourinho- Certo è che non si può ricominciare come si è finito quest’anno. Alla Roma farebbe comodo Son del Tottenham, un gran bel giocatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Lazio ha bisogno di Sarri come Sarri ha bisogno della Lazio. Quale altre panchine avrebbe a disposizione? In Italia nessuna, ma anche all’estero c’è poco. E’ una questione di domanda e offerta. Se la domanda non c’è, devi abbassare le pretese. Prendiamo Mourinho, che ha scelto di venire alla Roma: mi dite quali altre possibilità aveva? Se non c’è nessuno che ti dà i soldi che chiedi, devi accontentarti…”

Redazione Giallorossi.net