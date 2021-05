Boateng saluta il Bayern: “Emozionato per la mia prossima avventura”

AS ROMA NEWS – Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, lascia il club tedesco a parametro zero e saluta la sua ormai ex squadra:

“Quando sono arrivato qui, il mio obiettivo era quello di competere contro i migliori del mondo, giocare tra i campioni e diventare un titolare del club. Ma onestamente, non avrei mai potuto sognare tutto quello che abbiamo ottenuto nei dieci anni passati qui. Guardando indietro nel tempo, ora sembra in qualche modo irreale. Ho avuto la possibilità di lavorare con così tanti talenti, grandi personaggi dentro e fuori dal campo.

Sono grato di aver avuto l’opportunità di farlo e di vincere tutto. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni, tra alti e bassi, tra gli infortuni, quando forse non tutti credevano in me. Ho ricevuto così tanti messaggi e auguri negli ultimi giorni che mi hanno sopraffatto. Grazie davvero ad ognuno di voi. Sarò sempre grato per l’amore e il supporto che mi avete dato. Monaco è diventata la mia seconda casa e lo rimarrà per sempre nel mio cuore. Sono emozionato per la prossima avventura“.

Nella giornata di oggi alcuni quotidiani, come Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, hanno accostato il centrale 32enne alla Roma con Mourinho che vorrebbe averlo con sé al centro della difesa giallorossa. A frenare il possibile affare, lo stipendio monstre di Boateng, che al Bayern percepiva circa 11 milioni di euro.