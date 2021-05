Sabatini: “Spalletti scelta eccezionale del Napoli, è un genio calcistico”

ALTRE NOTIZIE – L’ex ds giallorosso Walter Sabatini commenta l’arrivo, ormai imminente, di Luciano Spalletti, anche lui con un lungo passato alla Roma, alla corte del Napoli.

“Conosco Spalletti ed è una scelta eccezionale per il Napoli. È un genio calcistico. Conoscitore raffinato del calcio ed è capace di mettere in condizioni i propri calciatori di rendere al meglio. Ha il carattere adatto per reggere le pressioni di Napoli. Spalletti non distrugge i gruppi. Li costruisce. È un assemblatore degli spogliatoi da un punto di vista umano.

I napoletani dovranno rimuovere questo sospetto. Luciano in questo periodo di inattività ha girato tanti club e visto lavorare tanti allenatori per prendere spunti. Caratterialemente, al di fuori del campo, è un istrione. I napoletani dovrebbero esultare per l’arrivo di Spalletti“.

“Faccio l’esempio Emerson Palmieri: quando arrivò Spalletti alla Roma mi disse ‘Tu lo sai che questo è un Campione?’. In due giorni lo valorizzò in maniera esponenziale. Fa un calcio verticale, d’attacco. Tanti cambi sulle panchine di A per insoddisfazione dei club. Ma è stato un campionato falsato dall’assenza del pubblico”, ha concluso Sabatini.

Fonte: Radio Kiss Kiss