Fonseca saluta: “Grazie Roma, ti auguro il meglio”. Bruno Peres: “Un onore aver indossato quei colori, non vi dimenticherò mai”

NOTIZIE AS ROMA – Conclusa l’esperienza in giallorosso, Bruno Peres si è trasferito a parametro zero al Trabzonspor. Su Instagram il brasiliano ha dedicato un pensiero alla Roma:

“Grazie ROMA per questi 5 anni di tante emozioni e di cose belle. Sono felice di aver indossato questa maglia, per me è stato un onore portare questi colori. Non dimenticherò mai tutto quello che abbiamo passato insieme.

Lascio qua il mio saluto ai TIFOSI, a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni e tutti quelli che mi hanno criticato. Tutti voi mi avete fatto crescere, ma porterò con me sempre la ROMA NON SI DISCUTE SI AMA. IL MIO GRANDE IN BOCCA LUPO. GRAZIE ROMA”.

Anche l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca lascia su Instagram il suo commiato: “Sono orgoglioso di aver rappresentato questi colori. Auguro il meglio ai tifosi di questo grande club. Grazie Roma!”.