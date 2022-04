BODO/GLIMT-ROMA: 2-1 (43′ Pellegrini, 54′ Wembangomo, 89′ Vetlesen). Brutta sconfitta nel match di andata, qualificazione in bilico

AS ROMA NEWS – Andata dei quarti di finale della Conference League per la Roma, che questa sera torna a giocare sul campo sintetico del Bodo/Glimt dopo i sei gol incassati nel match del girone.

Da allora però le cose sono molto cambiate, sia nella squadra giallorossa che in quella norvegese. La sfida dunque si preannuncia molto più equilibrata, con i ragazzi di Mourinho che vorranno vendicare la figuraccia dello scorso ottobre.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto in diretta delle emozioni del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita. La Roma si fa rimontare dal Bodo nella ripresa, che addirittura riesce a vincere una partita che sembrava in controllo dei giallorossi. La squadra difetta di personalità e viene nuovamente battuta dai norvegesi, compagine organizzata ma tecnicamente modestissima. Ora all’Olimpico la Roma dovrà vincere con due gol di scarto per arrivare in semifinale, e non sarà per niente facile.

92′ – OCCASIONE ROMA! Abraham lancia Vina che in area calcia malissimo!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – GOL DEL BODO. Segna Vetlesen, che è tutto solo in area e di testa batte a rete, complice una deviazione di Vina.

88′ – Ammonito Vina.

82′ – CAMBIO BODO: fuori Koomson, dentro Mugisha.

78′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini pesca Abraham che col mancino, tutto decentrato sulla sinistra, calcia in porta mandando la palla a lato.

76′ – CAMBIO BODO: fuori Espejord, dentro Boniface.

71′ – OCCASIONE ROMA! Gran destro di Pellegrini, ottima risposta del portiere norvegese!

68′ – CAMBIO ROMA: si fa male Mancini, dentro Smalling.

65′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Vina e Shomurodov, fuori Zalewski e Mkhitaryan.

62′ – La Roma ha accusato troppo il colpo, il Bodo insiste.

54′ – GOL DEL BODO. Segna Wembangomo. Conclusione dalla distanza che sembra innocua, ma una leggera deviazione inganna Rui Patricio. Goffo l’intervento del portiere, la palla entra incredibilmente in rete.

50′ – Tentativo di Koomson, lanciato in area tutto decentrato sulla destra, blocca in due tempi Rui Patricio.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie al gol nel finale di frazione di Lorenzo Pellegrini. Dopo un avvio difficile i giallorossi pian piano crescono di livello e, dopo il gol fallito da Abraham, il capitano trova la rete del vantaggio. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

43′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI! Grandissimo sinistro di controbalzo da posizione decentrata dopo un assist illuminante di Mkhitaryan! Roma in vantaggio!!

37′ – OCCASIONE ROMA! Abraham se ne va centralmente e in area calcia col destro, trovando la grande risposta del portiere avversario che salva la porta! Tammy prova poi anche a batterlo con una semi rovesciata, ma la palla viene mandata in angolo.

30′ – Azione pericolosa della Roma conclusa malamente da Zalewski che cerca un tiro a giro ma colpisce malissimo.

29′ – Problema muscolare per Abraham, giocatore a terra. Si scalda Felix.

28′ – Prima conclusione in porta della Roma con Mkhitaryan, tiro col mancino dalla distanza, palla centrale.

20′ – Male la Roma in questa prima parte di gara. I giallorossi sono timidi e impaccati, forse ancora spaventati dal ricordo di quel 6 a 1. Molto più spigliato e pericoloso il Bodo.

18′ – Ammonito Cristante per un fallo sulla trequarti difensiva.

16′ – OCCASIONE BODO: altra azione pericolosa dei norvegesi che sfondano a destra, tiro cross di Espejord che fortunatamente non trova deviazioni nell’area piccola giallorossa.

11′ – OCCASIONE BODO: conclusione di Slatness dal limite, palla leggermente deviata, la sfera esce di poco e colpisce l’esterno della rete.

5′ – Pellegrini ha spazio sulla trequarti, il capitano tenta un tiro dalla distanza colpendo malissimo il pallone che termina abbondantemente a lato.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Bodo/Glimt-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’ASPMYRA STADION

Ore 19:45 – La Roma annuncia l’undici che scenderà in campo con un tweet. Confermate le anticipazioni, Smalling resta fuori, in campo Kumbulla. Zalewski ancora una volta preferito a El Shaarawy e Vina a sinistra.

Ore 19:38 – Questa la formazione ufficiale del Bodo/Glimt: Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Hagen, Vetlesen, Saltnes; Koomson, Espejord, Pellegrino.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Olivera, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte all’inizio del match. Freddo gelido a Bodo, con la temperatura già scesa un paio di gradi sotto lo zero. Cielo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni nevose. Campo sintetico che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BODO/GLIMT-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomsom, Espejord, Pellegrino. All.: Knutsen.

A disp: Smits, Andersen, Kvile, Konradsen, Sery Larsen, Fet, Mugisha, Nordas, Boniface.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Olivera, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Smalling, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

ARBITRO: Gozubuyuk (Ola).

GUARDALINEE: Van Zuilen e Balder (Ola).

IV UOMO: Van der Eijk (Ola).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini