Boer, Tripi, Milanese, Ciervo: contro il Cska giocherà una Roma baby

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà una Roma baby quella che giocherà domani sera in Europa League. Con loro però ci sarà Chirs Smalling, che sta molto meglio e domani sera contro il Cska Sofia potrebbe addirittura partire titolare per ritrovare la migliore condizione fisica in vista della delicata trasferta di Bologna.

Il difensore inglese, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), potrebbe fare da chioccia ai tanti giovani Primavera che domani sera giocheranno dal primo minuto: addirittura è possibile un cambio in porta, con Boer (o Berti) in campo al posto di Pau Lopez e Mirante.

Sono scontate invece, scrive il quotidiano sportivo, le presenze di Tripi e Milanese, che hanno già esordito in prima squadra. Chi potrebbe debuttare è Ciervo: l’attaccante potrebbe fare coppia con Pedro, che sconterà un turno di stop in campionato ed è quindi pronto a scendere in campo.

Fonte: Gazzetta dello Sport