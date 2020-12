Dzeko-Mayoral, ora Fonseca ci pensa

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko in tandem con Borja Mayoral. La coppia sta per comporsi in vista di Bologna-Roma di domenica prossima, quando Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Pedro.

L’idea che sta maturando il tecnico giallorosso, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) è quella di far giocare l’attaccante spagnolo ex Real Madrid insieme al centravanti bosniaco, andando per la prima volta a formare la coppia offensiva che lo stesso Mayoral aveva agognato una volta arrivato nella Capitale.

Queste le opzioni che sta vagliando Fonseca in vista della gara di domenica: un 3-4-1-2, appunto, con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko e Borja, oppure confermare il classico 3-4-2-1 con Carles Perez al posto di Pedro e la conferma del solo Edin al centro dell’attacco.

Fonte: Il Messaggero