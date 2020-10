Boldt allontana la Roma: “Imparare l’italiano? Non ne vedo il motivo, resto all’Amburgo”

AS ROMA NEWS – “Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento”. Il direttore sportivo Jonas Boldt allontana l’ipotesi Roma con delle dichiarazioni rilasciate a Sky Sports in queste ore.

Nelle ultime settimane si era fatto un gran parlare di lui come prossimo ds del club giallorosso, dopo che Il Tempo aveva rivelato colloqui tra il dirigente tedesco e i Friedkin.

Un’ipotesi che non sembra confermata dal diretto interessato: “Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”. Il nome del prossimo direttore sportivo giallorosso resta un mistero.

Fonte: Sky Sports