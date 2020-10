Kolarov, avvio horror in nerazzurro. I giornali: “Inguardabile”, i tifosi: “Meglio Ranocchia”

NOTIZIE AS ROMA – Avvio di campionato disastroso per l’ex giallorosso Aleksandar Kolarov che in nerazzurro, sotto la guida di Antonio Conte che lo ha voluto a tutti i costi, sembra confermare quel lento declino che aveva mostrato nelle ultime apparizioni con la maglia della Roma.

Ieri il serbo è stato impiegato ancora una volta da difensore centrale sinistro nel modulo a tre, ed è stato uno dei peggiori in campo nella sconfitta col Milan. Kolarov ha messo lo zampino in entrambi i gol di Ibrahimovic, prima stendendolo goffamente in area e provocando il rigore, e poi chiudendo male sullo svedese in occasione del raddoppio dell’attaccante rossonero.

Oggi i giornali sono durissimi con l’ex romanista. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 4 in pagella, scrivendo: “L’errore di fondo non sono i suoi, ma l’aver ceduto Godin convinti che Kolarov potesse sostituirlo. E invece da centrale non si può vedere“. Ma anche gli altri quotidiani non sono da meno, e lo bocciano con insufficienze severe.

Anche i tifosi nerazzurri si domandano se l’acquisto del difensore ormai 35enne sia stato indovinato: “Non avrei mai pensato di dirlo, ma preferisco Ranocchia a questo Kolarov”, uno dei tanti commenti impietosi giunti dai social dopo la partita di ieri.

Giallorossi.net – F. Turacciolo