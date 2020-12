BOLOGNA-ROMA, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Domani mancheranno solo Pedro e Mancini nelle fila della Roma, ma sono ugualmente tanti i rebus di formazione da sciogliere in casa giallorossa. In porta giocherà Pau Lopez come annunciato dallo stesso Fonseca, mentre in difesa cominciano i primi dubbi: Smalling dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, forse al fianco di Ibanez e Kumbulla.

Ma la variabile è rappresentata da Cristante, di sicuro titolare domani come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, che però potrebbe giocare sia da centrale difensivo, magari con Smalling e Ibanez, che da centrocampista. Sulle corsie laterali sicuri di una maglia Karsdorp e Spinazzola, mentre Pellegrini potrebbe giocare sulla trequarti con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Ma non è nemmeno da escludere un cambio di modulo e la presenza di Borja Mayoral in tandem col bosniaco, e in quel caso Pellegrini tornerebbe a centrocampo al fianco di Veretout, con Cristante in difesa. Tanti dunque i dubbi che verranno sciolti da Fonseca solo domani. Queste dunque le probabili formazioni di Bologna-Roma, calcio d’inizio ore 15 con diretta tv su Sky Sport:

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa, De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey, Svanberg, Medel, Vignato, Soriano, Barrow, Palacio.

ROMA (3-4-1-2): Pau Lopez, Smalling, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Borja Mayoral, Dzeko.

Giallorossi.net – F. Turacciolo