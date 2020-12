FONSECA: “Mayoral con Dzeko? Vediamo. Cristante sta diventando un gran difensore. Per arrivare al livello di Juve e Inter serve tempo”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa per presentare la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna di Mihajlovic. L’allenatore giallorosso risponde alle domande dei giornali sulla condizione della squadra e sulle scelte di formazione per la gara del Dall’Ara:

Sky Sport: “Oggi è una giornata triste. Qual è il ricordo di Paolo Rossi?”

“Mi dispiace tanto per la morte di Paolo Rossi, un giocatore che ho ammirato tanto quando ero ragazzino. Mi ricordo dei tanti gol al Mondiale in Spagna, mi piaceva tanto vederlo. È un momento triste per il calcio italiano, una parola di conforto per la famiglia”.

Sky Sport: “Veretout e Pellegrini sono pronti per domani?”

“Sì, hanno recuperato. Si sono allenati bene, giocheranno”.

Sky Sport: “Smalling? Anche lui è tornato pronto?”

“Sì, deve recuperare la miglior condizione fisica. E’ stato importante farlo giocare 45 minuti a Sofia, ora deve migliorare la condizione per tornare a giocare 90 minuti”.

Gazzetta dello Sport: “La partita di domani è importante per non perdere punti da chi è davanti?”

“Tutte le partite sono importanti e vogliamo sempre vincere. Sarà una gara difficile, contro una squadra forte”.

Corriere della Sera: “Dzeko e Mayoral è possibile domani visto che manca Pedro?”

“Vediamo domani”.

Il Romanista: “Si è arrabbiato nello spogliatoio per quegli errori visti contro il Cska? Quella superficialità non è un segnale pericoloso per la partita di domani?”

“No, sono due partite totalmente diverse. La partita di Sofia abbiamo cambiato molto, l’obiettivo era essere primo nel girone. Ma non mi è piaciuto perdere, come sempre non sono soddisfatto quando non vinco. Ma sono due partite completamente diverse”.

Corriere dello Sport: “Come sta Pau Lopez?”

“Lui ha sempre lavorato bene. In Europa è andato molto bene. Domani giocherà lui”.

Il Tempo: “Friedkin le ha chiesto di portare la Roma in Champions o questa è una stagione senza obiettivi, una sorta di anno zero?”

“Lui non mi deve chiedere niente. Vogliamo fare meglio dell’altra stagione: l’anno scorso siamo arrivati quinti, quindi per migliorare dobbiamo arrivare almeno quarti. Siamo noi che abbiamo questa ambizione. Sappiamo che ci sono altre 7-8 squadre molto forti, ma noi vogliamo fare meglio”.

Ansa: “Quanto manca alla Roma per competere con Juve e Inter?”

“Tempo. Juve e Inter fanno investimenti diversi dalle altre squadre, ma vogliamo lavorare per essere più vicine a loro. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è totalmente diversa da quella del mio primo giorno. Abbiamo bisogno di tempo per costruire una squadra più forte e lottare con Juve e Inter”.

Tele Radio Stereo: “Cosa ha provato ieri vedendo il rigore dato al Sassuolo e il rosso dato col Var?”

“Sapete che io non voglio cercare alibi, ma gli episodi parlano da soli. Le situazioni sono trattate in modo totalmente diverso, e penso che l’arbitro di ieri non ha sbagliato”.

Rete Sport: “Mancini tornerà per il Torino?”

“Vediamo, sta lavorando bene. Sono fiducioso che possa recuperare brevemente”.

Centro Suono Sport: “Pensa di inserire Cristante come primo costruttore di gioco?”

“Lui sta giocando molto bene, per me sta diventando un grande difensore centrale. Lui giocherà domani, la posizione la vedremo domani. Sono molto soddisfatto di lui come difensore centrale”.

Roma Tv: “Come sta Dzeko?”

“Sta meglio, sta recuperando condizione. Abbiamo fatto giocare lui senza condizione, ma ora sta molto meglio”.

Roma Radio: “Che partita si aspetta?”

“Il Bologna è una squadra molto forte, aggressiva, attaccano velocemente la profondità. Dobbiamo fare una partita perfetta per poter vincere”.

Giallorossi.net – A. Fiorini