Bologna-Roma, i convocati di Mihajlovic: out Sansone, Orsolini, Denswil, Skov Olsen e Schouten

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati a disposizione per il match di domani contro la Roma in programma al Dall’Ara alle 15.

Out Skorupski, Denswil, Sansone, Orsolini, Santander, Skov Olsen e Schouten. Come fa sapere l club rossoblù, per Skov Olsen e Schouten si tratta di lievi affaticamenti ai flessori destri.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Silvestri, Hickey, Khailoti, Mbaye, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Pagliuca, Palacio, Rabbi , Vergani, Vignato.

Fonte: bolognafc.it