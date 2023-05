Bologna-Roma, i convocati di Mourinho: out Dybala e Rui Patricio, c’è Wijnaldum

NOTIZIE AS ROMA – La Roma è partita oggi dal Terminal 5 dell’aeroporto di Fiumicino: destinazione Bologna. Domani infatti, alle 18, i giallorossi dovranno affrontare la squadra allenata da Thiago Motta.

Assenti sia Dybala che Rui Patricio: entrambi infatti riposeranno in vista del ritorno della semifinale in Germania in programma giovedì prossimo. Assenti anche Smalling, El Shaarawy, Llorente e Karsdorp che nelle ultime partite hanno sempre seguito la squadra nonostante gli infortuni. Presente invece Georginio Wijnaldum, che domani potrebbe giocare nuovamente qualche minuto. Tanti i ragazzi della Primavera: ci sono infatti Del Bello, Missori, Faticanti, Majchrzak, Falasca e Keramitsis.

Di seguito la lista competa dei convocati per il match di domani.

Portieri: Svilar, Boer, Del Bello. Difensori: Ibanez, Celik, Mancini, Spinazzola, Missori, Keramitsis, Falasca. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Mtic, Camara, Wijnaldum, Bove, Darboe, Zalewski, Volpato, Faticanti, Tahirovic. Attaccanti: Solbakken, Belotti, Abraham, Majchrzak.