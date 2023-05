Serie A, l’Atalanta cade in casa della Salernitana (1-0): decide un gol di Candreva al 93esimo

ALTRE NOTIZIE – Buone notizie per la Roma arrivano dallo stadio Arechi di Salerno, dove la Salernitana ha battuto l’Atalanta di Gasperini per uno a zero.

Partita rimasta in equilibrio sullo zero a zero per oltre 93 minuti, quando un gol di Candreva arrivato in pieno recupero decide il match a favore dei campani.

Grazie a questo risultato, l’Atalanta resta ferma a quota 58 punti, a pari punti della Roma, che domani pomeriggio affronterà il Bologna al Dall’Ara.

Giallorossi.net – F. Turacciolo