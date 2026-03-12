Bologna-Roma, le ultime: problema per Konè nella rifinitura, pronto El Aynaoui

Brutte notizie in casa Roma alla vigilia della sfida contro il Bologna. A poche ore dall’andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma oggi alle 18:45 allo stadio Renato Dall’Ara, Manu Koné va verso il forfait.
Come riportato dal giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra durante la rifinitura svolta questa mattina. Una situazione che dovrebbe impedirgli di partire dal primo minuto nella gara contro il Bologna.
Al suo posto, sempre secondo quanto riferito da Sky Sport, è pronto Neil El Aynaoui, che si candida a prendere la maglia da titolare nel centrocampo giallorosso per la sfida europea.
LEGGI ANCHE – Konè si racconta: “Ero sempre nell’ombra, nessuno parlava di me. Molti non vedono il mio lato offensivo, ma…”
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Sarò cinico, ma è giusto far riposare Kone..
Per me la partita decisiva è contro il COMO.
Se battiamo una avversaria diretta tenendo dietro la Juve avremmo fatto un grande passo avanti per la Champions.
Battere il Bologna ad oggi non aumenta le (scarse) probabilità di vincere la EL.
tutte queste scarse possibilità non le vedo, siamo tra le favorite. Piuttosto è più difficile superare le insidie dell’eliminazione diretta e poi di una finale rispetto che arrivare quarti, avendo la possibilità di assorbire senza problemi anche una brutta sconfitta
🐖😇 non é possibile
cmq è assurdo che ogni anno restiamo senza giocatori nel momento clou .
siamo fatti di cristallo…. e poi c’è gente che se la prende con Cristante! che coraggio
precauzionale per como
AS Roma Policlinico.
Magari 4231…
Svilar
Celik Ghilardi Ndicka Tsimikas
Pisilli El Ayanoui
Wesley Pellegrini Zaragosa
Malem
Nonostante sei contato sarebbe un’ottima formazione..!!
El ayanaoui pisilli è unacoppia Ben as sortita mentre Cristante dietro le punte ti serve sui rilanci… Ma chi saranno le punte? Malen e…..?
Pellegrini per carità, el sharawi/zaragoza? O addirittura vaz?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.