FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 12 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Senesi, richiesta da 5 milioni l’anno

Il difensore argentino Marcos Senesi, in scadenza con il Bournemouth, torna a essere un nome caldo sul mercato. La Juventus avrebbe già presentato un’offerta, ma la richiesta d’ingaggio da 5 milioni di euro complica la trattativa. Il centrale mancino, accostato anche alla Roma, piace per caratteristiche ed esperienza internazionale. Su di lui ci sarebbero anche Aston Villa e Barcellona. (Corsport)

Ore 8:45 – Tesoretto Uefa: i quarti valgono 2,5 milioni

Sono 565 i milioni che l’Uefa ha messo in palio in questa edizione del torneo. Il 27,5% del tesoretto è destinato alle quote di partenza (4,3 milioni a ciascun club), il 37,5% destinato alle prestazioni e il 35% viene spartito sulla base del nuovo criterio che sostituisce il vecchio ranking decennale e il market pool. La Roma ne ha guadagnati invece 2,4 per i bonus dei risultati (5 vittorie, 1 pari e 2 ko), più altri 2,8 per l’ottava posizione. La qualificazione agli spareggi è poi valsa 300 mila euro per i rossoblù, mentre gli ottavi 1 milione e 700 mila euro per i giallorossi. (Corsport)

Ore 7:20 – Stadio Roma, FdI verso l’astensione 

Venerdì l’Assemblea Capitolina voterà l’interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Fratelli d’Italia ha deciso che si asterrà: non voterà contro, ma neppure a favore del progetto presentato da club e Comune. Il partito illustrerà oggi le proprie critiche, dal tema della mobilità ai 30 milioni di oneri senza vincolo di destinazione. La linea, spiegano, è chiara: se dovessero governare nel 2027 non bloccherebbero l’opera, ma chiederebbero modifiche sostanziali per renderla di reale interesse pubblico. (Il Foglio)

  1. Senesi vuol troppo e non è migliore di quelli che abbiamo. Comunque è difficile che qualcuno gli dia 5 mln. . Positivo che FdI che al Comune è all’opposizione, sullo stadio si astiene.E’ un ulteriore segnale che lo stadio si farà. I contrari restano solo i soliti pentastellati.

