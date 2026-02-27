Calciomercato Roma: Gasp punta Vlasic, contatti con gli agenti

La trattativa per il rinnovo di Nikola Vlasic resta in una fase di stallo e intanto attorno al fantasista croato iniziano a muoversi interessi pesanti. Il Torino lavora sul prolungamento già da dicembre, ma finora senza riuscire a trovare la chiave giusta: il contratto in essere scade a giugno 2027, eppure la sensazione è che il dossier sia tutt’altro che chiuso.
Sul giocatore, secondo quanto riportato da Tuttosport, si sarebbe acceso l’interesse della Roma e soprattutto di Gasperini, che ne apprezza profilo e duttilità. Un’attenzione che potrebbe diventare qualcosa di più concreto soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, scenario che allargherebbe inevitabilmente il raggio delle ambizioni e del mercato.
Dalla Capitale, intanto, sarebbero già partiti i primi contatti esplorativi con l’entourage dell’attaccante 28enne. La Roma valuta Vlasic come possibile soluzione offensiva in vista della prossima stagione, anche in considerazione delle situazioni contrattuali in bilico di Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, entrambi in scadenza a giugno.
Fonte: Tuttosport
Meglio di pellegrini
…purtroppo non ci vuole molto !!!!
non è un fenomeno ma un ottimo giocatore che malgrado il disastro dei Cairo’s friends sta tenendo da solo in piedi la baracca… l’ unico problema è che con Cairo è difficile trattare
buon giocatore, visto solo contro la Roma, mi è piaciuto come gioca dietro le punte centralmente, buon piede a buona regia e pure fisico. Non capisco perché sia considerato un attaccante puro , a me sembra più un trequartista che unisce fisicità (presenza in campo) a tecnica.
Buon giocatore, magari a prezzo basso.
Giornalari fantastici… 😂 🤣
Le “strisciate” sognano Svilar, noi invece prendiamo giocatori mai “arrivati” di 28 anni da squadre che lottano per la retrocessione…
Ignorando che i sogni li fanno tutti..!!
Solo una riflessione. La fonte è Tuttosport e non aggiungo altro!
Ottimo giocatore. Già menzionato qualche giorno fa. Visione di gioco, fisico, e goal. Inoltre può giocare sia da trequartista che a centrocampo. Molto sottovalutato.
non credo proprio….. altri profili all’orizzonte, decisamente migliori….. preferisco decisamente le news di romano o dimarzio…
