“ON AIR!” – ORSI: “La Juve? Se la Roma non perde fa una gran cosa”, COSENZA: “Lo stadio a Pietralata è una follia totale”, ROSSI: “Se Ferguson dovesse operarsi dovremmo chiedergli scusa”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che sia il Genk o il Bologna, il turno lo deve superare. Fosse per me, io mi concentrerei solo sul campionato. Ma se la Roma dovesse arrivare ai quarti di finale di Europa League, e quindi tra le prime otto, avrebbe fatto il suo dovere. Se poi dovessi affrontare Aston Villa o Lione potresti pure uscire. Ma magari ti capita la botta di fortuna, e ti si apre una strada più facile…”
David Rossi (Rete Sport): “Oggi è una giornata molto importante. La Roma nelle prossime tre settimane gioca sei partite, il sorteggio di oggi indirizzerà il percorso in coppa. Si parla spesso di partite decisive, ma sono convinto che stavolta stiamo per affrontare i giorni decisivi della stagione della Roma, e penso che la sera di Roma-Lecce avremo le idee abbastanza chiare su come andrà a finire…Ferguson? Se davvero dovesse operarsi dovremmo chiedergli scusa, lo abbiamo fatto passare per un caghetta…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il Bologna è una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, gli resta solo l’Europa League. Come qualità è superiore al Genk, Roma-Bologna sarebbe una partita che ti toglie energie, è una squadra tosta ed è meglio evitare. Per me l’Aston Villa è una squadra di livello leggermente superiore alle altre, poi vengono Roma, Lione, Porto…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quando c’era Sensi un Roma-Juve ti riempiva le pagine dei giornali con aneddoti, ora invece se ne parla poco. La partita però è importante per la Champions League, anche se poi ne mancano ancora 11 partite e i punti in palio sono tanti. Ma la mazzata finale alla Juve dobbiamo dargliela noi. Lo stadio a Pietralata? Io penso che stavolta al 90% lo fanno…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Lo stadio a Pietralata? Io penso che lo faranno al 99,99%, anche se secondo me sarà una follia totale. Stai costruendo un impianto nuovo che deve soddisfare determinati requisiti che non ci stanno, perchè secondo loro almeno il 50% dei tifosi deve arrivare con i mezzi pubblici, quando sappiamo che i romani con i mezzi pubblici non ci si spostano. Da alcune zone a Pietralata coi mezzi non ci si arriva, dovresti prendere 3 o 4 mezzi…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli da esterno di sinistra sta stuzzicando molto Gasperini. Pellegrini gioca sempre ma non sta convincendo granché, e Pisilli potrebbe starci, anche perché ormai Gasp lo considera un titolare. La Roma sta bene e deve approfittarne, non deve giocare a nascondino. Alla Juve penso che un pareggio possa andare bene, la Roma ha più scontri diretti da giocare e a quattro punti i bianconeri sarebbero ancora in corsa, mentre se vanno a meno sette sarebbe finita per la Juve…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Juve per il secondo anno di fila si ritrova a febbraio fuori da ogni lotta per un trofeo. Le resta solo l’obiettivo minimo del quarto posto, per giunta molto complicato perchè quest’anno c’è una forte concorrenza. Questa grande difficoltà la devi sfruttare, tu dei dargli il colpo di grazia, perchè se li batti li ammazzi…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Il Bologna è più forte del Genk, e io preferirei i belgi, non avrei dubbi. Anche se il Bologna quest’anno non mi sembra imbattibile, io in Europa preferisco giocare con le squadre europee…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi aspettavo questo Malen, non lo conoscevo così bene da pensare che sarebbe stato così facile per lui inserirsi nel nostro campionato, per di più a gennaio. Invece lui è perfetto per questa squadra, si muove nella maniera opportuna, attacca la profondità, segna gol che ti risolvono le partite. La Roma di meglio non poteva fare…”
Nando Orsi (Radio Radio): “La corsa Champions è intrigante, anche il Milan secondo me è ancora in bilico, soprattutto se perderà il derby. La Juve deve vincere, vedremo come i due allenatori indottrineranno le proprie squadre, se chiederanno partite di attacco o di attesa. Per me la Roma se fa un punto lascia a distanza la Juve e si toglie uno scontro diretto. Non dico di giocare per il pari, ma imposti la partita per rischiare il meno possibile. Per me se la Roma non la perde fa una gran cosa…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Credo che la Juve non sia in condizioni piscologiche per reagire agli attacchi della Roma, a meno che la squadra non sia uscito un gruppo che abbia capito improvvisamente cosa stanno facendo in questa annata, tra l’altro ben retribuita. Perchè ancora non hanno capito cosa stanno facendo. Magari molti giocatori hanno capito finalmente dove stanno giocando. Manca Locatelli, che è una mancanza estremamente importante. Ma volendo e potendo, la Juve ha tutte le carte per competere con la Roma, ci mancherebbe altro. Ma bisogna vedere come ci arriverà mentalmente a questa partita…”
Questa volta sono d’accordo con Orsi. La Roma ha 2 risultati a favore su 3 ,per cui penso che non si butterà all’arrembaggio.Accoglierei con favore un pareggio.
Gli spacconi sono sempre rimasti con un pugno di mosche e portano pure jella.
Per quanto riguarda Cosenza e le sue perplessità di accesso allo stadio di Pietralata,gli faccio presente che il progetto del Flaminio prevede che il 50% dei tifosi lo raggiunga a piedi,ma dalla Ciociaria – patria del tifo lassiale- come si fa ad arrivarci a piedi?
Un conto è non buttarsi all’ arrembaggio, un altro è prendere un punto con piacere…. no, sarebbe un’ occasione persa, una grande occasione persa.
Sia Genk e Bologna stanno tremando, vogliono evitare la magica (ritorno in casa).
Io firmo il pareggio cor sangue. Per poi arrivare 4° di corto muso.
Un romanista non può firmare per il pari in casa contro la juve…MAI! è una cosa che va oltre la classifica, è una partita che si spera sempre di vincere, da piccoli e da grandi, perché siamo due modi di intendere il calcio contrapposti e abbiamo tantissimi sgarbi da vendicare
questo che se chiama come ‘na città calabrese, è ‘r tifoso der bosco de Pietralata…una prece.
Lavora a TRS….. basta vedè chi è l’editore…….
A Orsi la tua è un’ossessione. È inutile che fai il finto tonto dicendo che con un pareggio manterresti la Juve a -4 , quando sai benissimo che in quel caso lasceresti scappare il Napoli (gioca col Verona) e ti ritroveresti addosso Como e Atalanta (giocano con Lecce e Sassuolo) . Certo che se alla fine finisse in parità amen (sempre meglio che perdere) ma la Roma, contro una Juve così mal ridotta ha l’obbligo morale di provare a vincerla e non accontentarsi del pari come dici tu!!!
Serie A
Yldiz 8 gol 4 assist 50% circa dribbling riusciti
Soulé 6 gol 4 assist 40% circa dribbling riusciti
Leao 8 gol 2 assist 35% circa dribbling riusciti
N. Paz 9 gol 6 assist 50% circa dribbling riusciti
Dati arruffati qua e là, ma indovinate un po’ chi ha giocato in attacco da solo per metà stagione, avendo anche compiti difensivi sulla fascia?
Indovinate chi sta fuori da alcune partite e altre le ha già giocate con la pubalgia?
Però sono settimane che leggo commenti di tifosi che lo vorrebbero sempre in panchina o lontano da Roma.
la Roma deve giocare a ritmi alti e provare ad andare lei in vantaggio per una volta…..perché la Juve sarà pure più stanca ma se trova lei il gol del vantaggio poi sono problemi grossi e nn è questione di essere spacconi mica devi essere incosciente ….ma hai la coppa e molti scontri diretti..e questo è un momento per come arriva che va sfruttato…..con il pareggio avvicini anche gli altri
io invece la penso all’opposto…questa partita la devi vincere perché poi iniziera’ l’europa league e qualche punto lo lascerai per strada…4 o 7 punti fanno tutta la differenza del mondo perché se perdi una partita vai a +1 e ti mette molta pressione se vai a +4 puoi gestirla molto meglio perché anche loro non vinceranno tutte le partite
Cosenza ha ragione. se uno arriva da Oristano o da Cefalù ,come fa? sti microfoni so un macello.
Pisilli a sx è sprecato. E’ l’unico che gioca palloni pesanti in verticale e sulla sx sarebbe costretto a spomparsi andando a chiudere sul terzino della Juve e a raddoppiare su Conceicao o Zegrova.
Visto che la Juve non avrà Locatelli squalificato, io giocherei con un centrocampista in più, lasciando Malen davanti con Pellegrini o Venturino in appoggio.
Orsi e le sue banalità …….
Mattioli in formato Berserker Iuve ce lo possiamo anche risparmiare su questo sito.
Orsi sta sperando nel pareggio, dovrebbe spiegare perché per lui, che la guarda dal divano, la corsa Champions è intrigante.
Con Rossi invece va chiarito bene che l’unico ad aver pensato che Ferguson fosse scarso è lui. Non metta in bocca cose agli altri. Il problema di Ferguson era, ed ovviamente è, la sua cartella clinica, perché già a Luglio si sapeva che era un acquisto quantomeno azzardato.
Domenica po’ uscì tutto, a me quello che spaventa è che per la Banda Bassotti questa è l’ultima spiaggia per arrivare quarti, quindi non vorrei che li FACESSERO arrivare quarti, ovviamente sempre a noi toccano ste situazioni.
oltretutto sapendo che già l’anno scorso li hanno fatti arrivare quarti….
Paolo Cosenza: è che ragioni male.
Cosenza dice che alcuni devono prendere 3 o 4 mezzi per arrivare allo stadio, invece adesso no vero?
Io per andare all’olimpico devo prendere 4 mezzi ( 1 autobus, 2 metro e 1 tram).
su questo almeno arrivi più vicino con la metro
Regalate un elicottero al provincia Calabrese cosi’ ci arrivera’ comodo alla stadio. Fatelo atterrare direttamente a centrocampo.
sconcertante sentire tifosi della Roma che dicono di rinunciare alla coppa. ma eravate a Budapest a sentire l’elettricità nell’aria? ecco, a me quella cosa mi paga più di tutti i milioni del 4to posto. quindi vivo ora e mi piacerebbe vivere un’altra finale, magari con un epilogo diverso…
