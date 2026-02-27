“ON AIR!” – ORSI: “La Juve? Se la Roma non perde fa una gran cosa”, COSENZA: “Lo stadio a Pietralata è una follia totale”, ROSSI: “Se Ferguson dovesse operarsi dovremmo chiedergli scusa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Che sia il Genk o il Bologna, il turno lo deve superare. Fosse per me, io mi concentrerei solo sul campionato. Ma se la Roma dovesse arrivare ai quarti di finale di Europa League, e quindi tra le prime otto, avrebbe fatto il suo dovere. Se poi dovessi affrontare Aston Villa o Lione potresti pure uscire. Ma magari ti capita la botta di fortuna, e ti si apre una strada più facile…”

David Rossi (Rete Sport): “Oggi è una giornata molto importante. La Roma nelle prossime tre settimane gioca sei partite, il sorteggio di oggi indirizzerà il percorso in coppa. Si parla spesso di partite decisive, ma sono convinto che stavolta stiamo per affrontare i giorni decisivi della stagione della Roma, e penso che la sera di Roma-Lecce avremo le idee abbastanza chiare su come andrà a finire…Ferguson? Se davvero dovesse operarsi dovremmo chiedergli scusa, lo abbiamo fatto passare per un caghetta…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il Bologna è una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, gli resta solo l’Europa League. Come qualità è superiore al Genk, Roma-Bologna sarebbe una partita che ti toglie energie, è una squadra tosta ed è meglio evitare. Per me l’Aston Villa è una squadra di livello leggermente superiore alle altre, poi vengono Roma, Lione, Porto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quando c’era Sensi un Roma-Juve ti riempiva le pagine dei giornali con aneddoti, ora invece se ne parla poco. La partita però è importante per la Champions League, anche se poi ne mancano ancora 11 partite e i punti in palio sono tanti. Ma la mazzata finale alla Juve dobbiamo dargliela noi. Lo stadio a Pietralata? Io penso che stavolta al 90% lo fanno…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Lo stadio a Pietralata? Io penso che lo faranno al 99,99%, anche se secondo me sarà una follia totale. Stai costruendo un impianto nuovo che deve soddisfare determinati requisiti che non ci stanno, perchè secondo loro almeno il 50% dei tifosi deve arrivare con i mezzi pubblici, quando sappiamo che i romani con i mezzi pubblici non ci si spostano. Da alcune zone a Pietralata coi mezzi non ci si arriva, dovresti prendere 3 o 4 mezzi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli da esterno di sinistra sta stuzzicando molto Gasperini. Pellegrini gioca sempre ma non sta convincendo granché, e Pisilli potrebbe starci, anche perché ormai Gasp lo considera un titolare. La Roma sta bene e deve approfittarne, non deve giocare a nascondino. Alla Juve penso che un pareggio possa andare bene, la Roma ha più scontri diretti da giocare e a quattro punti i bianconeri sarebbero ancora in corsa, mentre se vanno a meno sette sarebbe finita per la Juve…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Juve per il secondo anno di fila si ritrova a febbraio fuori da ogni lotta per un trofeo. Le resta solo l’obiettivo minimo del quarto posto, per giunta molto complicato perchè quest’anno c’è una forte concorrenza. Questa grande difficoltà la devi sfruttare, tu dei dargli il colpo di grazia, perchè se li batti li ammazzi…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Il Bologna è più forte del Genk, e io preferirei i belgi, non avrei dubbi. Anche se il Bologna quest’anno non mi sembra imbattibile, io in Europa preferisco giocare con le squadre europee…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi aspettavo questo Malen, non lo conoscevo così bene da pensare che sarebbe stato così facile per lui inserirsi nel nostro campionato, per di più a gennaio. Invece lui è perfetto per questa squadra, si muove nella maniera opportuna, attacca la profondità, segna gol che ti risolvono le partite. La Roma di meglio non poteva fare…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La corsa Champions è intrigante, anche il Milan secondo me è ancora in bilico, soprattutto se perderà il derby. La Juve deve vincere, vedremo come i due allenatori indottrineranno le proprie squadre, se chiederanno partite di attacco o di attesa. Per me la Roma se fa un punto lascia a distanza la Juve e si toglie uno scontro diretto. Non dico di giocare per il pari, ma imposti la partita per rischiare il meno possibile. Per me se la Roma non la perde fa una gran cosa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Credo che la Juve non sia in condizioni piscologiche per reagire agli attacchi della Roma, a meno che la squadra non sia uscito un gruppo che abbia capito improvvisamente cosa stanno facendo in questa annata, tra l’altro ben retribuita. Perchè ancora non hanno capito cosa stanno facendo. Magari molti giocatori hanno capito finalmente dove stanno giocando. Manca Locatelli, che è una mancanza estremamente importante. Ma volendo e potendo, la Juve ha tutte le carte per competere con la Roma, ci mancherebbe altro. Ma bisogna vedere come ci arriverà mentalmente a questa partita…”

