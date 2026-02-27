LIVE! Sorteggio Europa League: la Roma affronterà il Bologna agli ottavi. Aston Villa o Lille in caso di quarti

Tutto pronto a Nyon, dove alle 13:00 andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. La Roma attende di conoscere il proprio destino europeo: l’avversaria sarà una tra Bologna e Genk, ma dall’urna uscirà anche molto di più.
Da questo sorteggio, infatti, prenderà forma l’intero cammino fino alla finale di Istanbul. I giallorossi, forti del piazzamento tra le teste di serie, sanno già di avere un vantaggio non banale: il ritorno si giocherà all’Olimpico. Un dettaglio che in Europa può pesare.
IL SORTEGGIO LIVE DA NYON
Ore 13:20 – In caso di passaggio ai quarti di finale la Roma affronterà la vincente di Lille-Aston Villa.
Ore 13:20 – Questo il quadro completo degli ottavi di finale:
Ferencvaros-Braga
Genk-Friburgo
Bologna-Roma
Stoccarda-Porto
Panathinaikos-Betis
Celta-Lione
Nottingham Forest-Midtjylland
Lille-Aston Villa
Ore 13:15 – La Roma affronterà il Bologna: sarà derby italiano, andata il 12 marzo al Dall’Ara, ritorno all’Olimpico il 19.
Ore 13:13 – Al via il sorteggio.
Ore 13:10 – Vengono spiegate le regole del sorteggio: ancora pochissimi minuti, poi la Roma conoscerà la sua avversaria negli ottavi di finale tra Bologna e Genk, e in quale parte del tabellone finirà.
Ore 13:00 – Al via l’evento: vengono presentate le sedici squadre rimaste in gara.
Ore 12:50 – Tra dieci minuti si parte: l’inizio dell’evento è infatti previsto per le ore 13.
GUARDA IN DIRETTA IL VIDEO DEL SORTEGGIO
In aggiornamento…
Non vedo la Ladsie nella lista, come mai? Stanno in Chempio?
Sorteggio Pessimo.
E’ che stanno ancora a diggerì er B(r)odo e caciotta, insieme agli altri peracottari strisciati
stanno in scempions
Da copione, era già tutto scritto.
Allora, qui purtroppo non abbiamo una grande stampa romana.
Avete visto il tabellone?
Assurdo che la parte che decide la prima finalista, veda un gruppo concentrato di squadre piuttosto deboli: Lione (la più forte), Celta Vigo, Genk, Friburgo, Betis, Panathinaikos, Braga e Fenerbace. L’altra finalista, è tra Roma, Aston Villa (la favorita per i bookmakers), Lille, Bologna, Midtjylland, Nottingham Forest, Stoccarda e Porto. Non mi sembra una distribuzione equa e casuale delle squadre, semmai, mi sembra una distribuzione CAUSALE.
Mourinho vi fece già capire come le cose funzionavano, ma non avete fatto caso al disegno che è stato riproposto con maggiore evidenza: la Roma non deve vincere l’Europa League, non deve andare avanti.
Prendendo le quotazioni dei bookmakers, delle prime cinque favorite, quattro, sono nella nostra parte del tabellone.
Rosetti li manda, ma lui esegue gli ordini di Marotta, che non può sopportare che una squadra italiana diversa dall’ Inter possa vincere un trofeo.
Il problema è che qui nessuno ne parla, ed è una vergogna.
Marotta è l’erede designato di Moggi: mi raccomando, non parliamone.
E te pareva!
Ecco, ovvio, tutte le più forti stanno dalla parte nostra del tabellone.
Dài…
Se arrivi in finale hai vinto 100%
Quali più forti? Più forti de chi?
@ Eraldo, la penso come te.
Il problema non è solo il Bologna agli ottavi ma l’Aston Villa ai quarti. Le forti stanno tutte nella parte basse del tabellone.
Una sfiga COLOSSALE. Europa league che da possibile diventa difficilissima
E ti pareva.
Redazione passamela… Ammazza che b.cio de c.lo! Proprio il Bologna. La Roma è più forte ma i derby sono sempre una incognita. Sono pericolosi e spesso vince pure chi gioca male… Italiano poi è uno esperto nelle coppe. Può fallire ma se la gioca sempre molto bene. Ho fiducia nella nostra squadra e nel grande Gasp che l’ha alzata questa coppa ma c’ho l’agitazione. Male per il calcio italiano che perde pure una italiana troppo presto e punti nel ranking. Poi chiaro, la vinci sta qualificazione e la goduria è forte ma… vabbè… testa alla Malviventus.
FORZA LEGIONARI! COSTANTINOPOLI ASPETTA DI ESSERE RICONQUISTATA! ROMA CAPUT MUNDI! 🔥
Se giocano I titolari li prenderemo a pallonate.
Pallonate? Come Roma – Fiorentina in Europa League? Con Como e Inter a marzo? Sono fiducioso ma non facciamo troppo gli spavaldi. Umiltà e fame.
Sorteggio peggiore possibile. Bologna poi vincente tra Aston Villa e Lille.
sarà la finale anticipata contro il Villa ed è meglio in doppio confronto che a partita secca
e te pareva
È il primo anno da tanto che se usciamo non mi strapperei I capelli. arrivare 4° è troppo importante.
meglio: trasferta più breve.
Per me è perfetto.
Considerato che agli eventuali quarti c’è la vincente fra Lille e Villa, passando i prossimi due turni si vince la coppa.
Se invece vai a casa tutto sul campionato subito.
Come due finali anticipate, che meglio affrontare prima che dopo.
Me sei piaciuto.
poteva andare meglio di sicuro , tutte le piu forti dalla nostra parte del tabellone .
Comunque se vuoi andare in Champions devi abituarti a giocare con i piu forti e a batterli.
Per questo avanti Roma , daje cela faremo !!!
brutto calendario ma noi siamo superiori
meglio affrontarle subito
se passi ai quarti con l’aston villa hai la strada spianata, altrimenti non ci saranno rimpianti
avrei fatto fatica a immaginare un sorteggio peggiore.
certo che un po’ di fortuna MAI!!
Se in finale ti trovi l’aston villa e perdi hai avuto un sorteggio migliore?
Ma come li fanno sti sorteggi? Una parte del tabellone è tipo scapoli-ammogliati, e noi finiamo dall’altra parte, ovviamente…
ottimo così. trasferta a due ore e senza stress. più semplice da pianificare. e se poi passiamo finale anticipata ed in caso si potrà vedere su cosa puntare per il finale di stagione.
obiettivo Champions League in un modo non un altro!
Erratum: in un modo o in un altro…
C’è la giochiamo con tutti. Prima o poi le squadre forti le incontri. Se passiamo Bologna e Aston Villa diventa molto interessante….. Daje
Ce la giochiamo, scusate il t9
Ricordo che noi abbiamo sempre dato il meglio con sorteggi difficili, daje! ❤️🧡
Se vogliamo finalmente trionfare rispetto per tutti ma paura di nessuno. Forza Roma.
è tosta per noi, ma lo è anche per chi trova noi, la Roma in Europa League è temuta
Il Mister con la sua vecchia squadra ha dimostrato di saper e poter gestire entrambe le competizioni. Non mi strapperei i capelli per il sorteggio, perché se vogliamo vincere qualcosa prima o poi devi affrontare le squadre toste. Se andrà come spero il gusto della Vittoria sarà più dolce. Sempr forza ROMA 💛❤️💛❤️
già arrivare in semifinale sarebbe un miracolo. sorteggio veramente brutto
se superi l’Aston villa che non sta più andando granché, hai quasi vinto l’Europa league
Domenica tocca assolutamente vince : a meno che non si faccia un’impresa, queste partite d’Europa League toglieranno molte energie e dunque punti in campionato. Indipendentemente dall’atteggiamento che avrà la Juve all’Olimpico, rimane che, da un punto di vista razionale, per loro il pareggio dovrebbe andare benissimo.. ma Spalletti è spesso irrazionale, dunque estremista e psicologicamente fragile: confido che carichi troppo la squadra dal punto di vista nervoso al punto da impedirle di uscire dallo sconforto
Cioè, il Bologna…e l’Aston Villa di Bailey e Abrahm non mi sembrano comunque ostacoli insormontabili…invece secondo me il derby fa piacere a qualcun altro perchè incide sul ranking…però è solo un caso…pura sfortuna…
con la sfiga che abbiamo Bailey contro di noi fa il fenomeno….
Ok, non è stata un’urna fortunata ma possono anche gli avversari temere di affrontare la Roma?? Questa Roma è forte, dobbiamo crederci e dimostrarlo!
noooo solita sfortuna
In passato siamo stati eliminati da emeriti sconosciuti.
Se vogliamo vincere la Coppa dobbiamo giocarcela con tutti senza paura.
Senza dimenticare che in questa edizione ci sono anche Porto, Stoccarda e Betis..
Sono le altre ad aver paura di noi e non il contrario… Tutti danno aston villa ai quarti…. Attenzione al lilla…. Anche con un altro sorteggio la Roma avrebbe fatto un turnover di 4 o 5 giocatori… Dobbiamo sperare che Soule e dybala nel giro di 12 settimane tornino in forma e fare le rotazioni
In campionato attacco soule dybala malen
I Europa league con elsha Venturino e vaz
Qualcuno sa se il divieto di trasferta sia valido anche nelle competizioni europee? Intendo a Bologna. In caso di superamento turno ottimo affrontare in doppia sfida i Villas perchè in finale in partita secca mi roderebbe parecchio perdere magari con un Taylor di turno.
E con gol di Bailey che non verrebbe nemmeno quotato. Figurati…
In Europa non vale …
Ora il Bologna.
Poi , eventualmente , l’Aston Villa (?) .
Non un sorteggio fortunato.
Ma va BENE così : opportunità per molti dei nostri ragazzi ,
grazie a Gasperini tanti talenti emergenti , visibilità ed esperienze da fare.
Ghilardi Ziolkowski Pisilli Venturino Zaragoza Vaz iArena n campionato o in coppa spazio per tutti.
Se puntavo na piotta sur bologna, m’annavo a fa na cena de pesce da Pieluigi stasera… lo sapevo che avremmo beccato li tortellini…
Ovviamente tra Genk e Bologna preferivo i primi. Sull’ Aston ai quarti può essere un bene o un male, dipende da quanto investono le due squadre in questa coppa. E comunque meglio prenderli nei quarti che in finale o in semifinale , dove non ti puoi più defilare
cmq l’Aston villa non se la porta da casa con il lille e se la batti ai quarti hai bello che vinto la coppa
Mai una gioia con i sorteggi… Avrà gufato quella polpetta di Lotirchio
Bologna – Aston Villa – Porto – Lione per alzare la Coppa…..ditemi voi se non poteva esserci percorso peggiore e più impegnativo di questo
Inutile nasconderlo: poteva andare decisamente meglio, soprattutto perché se passiamo dopo becchiamo la vincente tra Aston Villa e Lille. Stavolta non siamo stati fortunati. Speriamo bene. Forza Roma! ❤️🧡
poteva andare meglio… partita difficile ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti.
Sorteggio ottimo Bologna più forte dello genk e poi Aston villa meglio adesso che dopo dobbiamo pensare anche al campionato
Bologna agli ottavi, aston villa o lione ai quarti, stoccarda o porto in semifinale, il sorteggio lo ha fatto lotito..se anche superi tutti i turni, chissà quanti punti perdi in campionato e in che condizioni ci arrivi alla fine. E poi in finale ti mandano taylor. Lasciamo perdere, subito
poteva andare meglio 🧡❤️
per certi versi meglio cosi, almeno sapremo presto su cosa andare a puntare tutto
prima.a de pensa al Bologna sto a pensa a domenica contro la juve
poi pensero’ al Bologna
detto questo la mentalità se costruisce se affronti le più forti per noi e’ meglio così verifichiamo come stiamo.messi il resto c’è lo dira’ il campo
Il Bologna non spaventa per niente. Molto bello il gioco di Italiano ma sempre aperto alle imbarcate. Giocano a specchio. Villa difficile perché sta facendo una premier alla grande, e con la sfiga che ci ritroviamo è capace che veniamo eliminati da una doppietta di Bailey e gollonzolo di Sancho…. Giocano bene bene, ma troppo aperti. Forest una incognita, sta facendo pena in premier ma le inglesi lottano anche dopo il fischio finale nei corridoi tornando negli spogliatoi. A me preoccupano le squadre che giocano bene a calcio come il Betis, o quelle che si chiudono e colpiscono letali come il Porto. Una la possiamo prendere in semifinale e l’altra solo in finale, magari.
Tutti a parlare de Aston Villa. Io non credo ne che Bologna ne che Lille siano passeggiate. Piedi per Terra e pedalare. Con il Bologna Sara dura la decideranno i dettagli. Se passiamo vedremo chi avremo. FRS
famose sti tortellinari e annamo avanti
visti lato destro del sorteggio con tutte le più forti, se arrivassimo in semifinale, vinciamo la coppa a mani aperte, ve lo dico io. In ogni caso io sto già con la testa in curva per domenica, la partita più importante dell’anno. Forza ragazzi, forza Roma e dajee Gasp fateci sognare per una volta. Forza Romaaa
Madoo quanta ansia , se dobbiamo temere pure di giocare con il Bologna non ha senso di cercare di andare in champions. Io come ho scritto in un altro articolo speravo nel Bologna. Squadra più scarsa di noi, che conosciamo bene , trasferta vicina che non toglie troppe energie al campionato. Poi non date per scontato di trovare l’aston Villa ai quarti … daje quest’anno dobbiamo alzarla ❤️❤️❤️, speriamo solo di riuscire a recuperare tutti gli infortunati
Ma se eravamo teste di serie come mai siamo finiti dalla parte del tabellone con le più forti ?!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.