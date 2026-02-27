Sorteggio Champions, l’Atalanta pesca il Bayern: “Sarà la gara della vita”

Si è svolto questa mattina a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, al termine della fase a girone unico e dei play-off. A tenere alta la bandiera italiana resta solo l’Atalanta, dopo le eliminazioni di Juventus e Inter. Il verdetto dell’urna non è stato tenero: sulla strada dei nerazzurri ci sarà il Bayern Monaco.
Un incrocio di altissimo livello, che la dirigenza bergamasca affronta senza timori reverenziali. A parlare è Umberto Marino, direttore generale della Dea, che ai microfoni di Sky ha chiarito lo spirito con cui l’Atalanta vivrà la doppia sfida:
“Cercheremo di essere l’Atalanta affrontando il Bayern Monaco, che con l’Arsenal è destinato a vincere la Champions, con voglia, coraggio e la spinta dei nostri tifosi. Dovremo fare la gara della vita, se poi vinceranno loro gli stringeremo la mano. Non ci tireremo indietro e daremo il 120% delle nostre energie con l’orgoglio di rappresentare l’Italia”.
Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale
Manchester City – Real Madrid
Sporting – Bodo Glimt
Chelsea – Paris Saint-Germain
Newcastle – Barcellona
Galatasaray – Liverpool
Atletico Madrid – Tottenham
Bayern Monaco – Atalanta
Arsenal – Bayer Leverkusen
Redazione GR.net
Stai a vedè che er Bodo passa e fa la storia…
Io non darei per battuta nemmeno l’Atalanta, secondo me se la gioca.
Speriamo che l’anno prossimo, a giocarcela, saremo noi.
ok Atalanta fuori
senza se e senza ma
visto che per me il Bayern vincerà la Champions
Per me la vince l’Arsenal.
6 partite su 8 con una squadra di Premier! Era previsto dal regolamento o hanno avuto anche il “bucio” al sorteggio di non incappare in neanche un incrocio tra loro?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.