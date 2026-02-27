Sorteggio Champions, l’Atalanta pesca il Bayern: “Sarà la gara della vita”

4
38

Si è svolto questa mattina a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, al termine della fase a girone unico e dei play-off. A tenere alta la bandiera italiana resta solo l’Atalanta, dopo le eliminazioni di Juventus e Inter. Il verdetto dell’urna non è stato tenero: sulla strada dei nerazzurri ci sarà il Bayern Monaco.

Un incrocio di altissimo livello, che la dirigenza bergamasca affronta senza timori reverenziali. A parlare è Umberto Marino, direttore generale della Dea, che ai microfoni di Sky ha chiarito lo spirito con cui l’Atalanta vivrà la doppia sfida:

“Cercheremo di essere l’Atalanta affrontando il Bayern Monaco, che con l’Arsenal è destinato a vincere la Champions, con voglia, coraggio e la spinta dei nostri tifosi. Dovremo fare la gara della vita, se poi vinceranno loro gli stringeremo la mano. Non ci tireremo indietro e daremo il 120% delle nostre energie con l’orgoglio di rappresentare l’Italia”.

LEGGI ANCHE – Ranieri: “Vogliamo la Champions, i Friedkin puntano a vincere lo scudetto. Malen? Ce lo teniamo stretto”

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Manchester City – Real Madrid

Sporting – Bodo Glimt

Chelsea – Paris Saint-Germain

Newcastle – Barcellona

Galatasaray – Liverpool

Atletico Madrid – Tottenham

Bayern Monaco – Atalanta

Arsenal – Bayer Leverkusen

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! Sorteggio Europa League: la Roma affronterà il Bologna agli ottavi. Aston Villa o Lille in caso di quarti
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

4 Commenti

  1. Stai a vedè che er Bodo passa e fa la storia…
    Io non darei per battuta nemmeno l’Atalanta, secondo me se la gioca.
    Speriamo che l’anno prossimo, a giocarcela, saremo noi.

  3. 6 partite su 8 con una squadra di Premier! Era previsto dal regolamento o hanno avuto anche il “bucio” al sorteggio di non incappare in neanche un incrocio tra loro?

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome