ULTIME DA TRIGORIA – Dybala torna in gruppo, può farcela per la Juve. Out Soulè ed Hermoso

Buone notizie da Trigoria, a tre giorni dalla supersfida dell’Olimpico contro la Juventus. Nella seduta mattutina odierna, infatti, la Roma ha potuto riabbracciare Paulo Dybala: la Joya è tornata ad allenarsi regolarmente in gruppo, segnale incoraggiante in vista del big match di domenica sera.
Un rientro pesante, perché rimette improvvisamente in gioco l’argentino per Roma-Juve. Le sensazioni restano da valutare giorno per giorno e bisognerà capire che sensazioni avrà avuto la Joya nella seduta odierna, ma il fatto che Dybala abbia lavorato con i compagni apre scenari che fino a poche ore fa sembravano improbabili.
Decisamente meno confortante, invece, il bollettino degli altri indisponibili. Hanno svolto ancora lavoro differenziato Matías Soulé e Mario Hermoso, entrambi sempre più vicini al forfait. Di sicuro out Evan Ferguson e Artem Dovbyk, che continuano a lavorare a parte e difficilmente rientreranno in tempo utile.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Gasp punta Vlasic, contatti con gli agenti
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
bene anche non tutta la partita, basta che manda un paio di volte malen a fa malen
Dybala ultimi 20 minuti sarebbe già una grande notizia
Vaz ?
prima o poi questo enorme (per noi) investimento va visto all’opera.
marzo sarà un mese esplosivo per gli impegni, c’è bisogno di tutti.
❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.