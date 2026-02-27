Massara: “Col Bologna la posta in palio è elevata. Peccato per il ranking”

Il ds giallorosso Ricky Massara ha parlato a Sky Sport dell’esito del sorteggio di Nyon, con la Roma che affronterà il Bologna negli ottavi di finale dell’Europa League. Queste le sue dichiarazioni all’emittente satellitare.

Il Bologna non voleva il derby italiano…

“Potrebbe perdere fascino la competizione europea. Sarà una bella partita, con una posta in palio elevata. Il rammarico è per il ranking, questo non favorisce l’Italia.”

Sfida tra due squadre in crescita…

“Saranno due bellissime partite. Il Bologna è una squadra forte e in salute; sta tornando sui livelli delle ultime stagioni. Sarà difficile ma sarà bello giocarle”.

Malen?

“Un giocatore che ha avuto un impatto positivo. Anche nel Bologna ci sono giocatori di valore, dovremo fare attenzione”.

