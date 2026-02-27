Serie A, gli orari di anticipi e posticipi fino alla 30esima giornata: Roma in campo sempre alle 18

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla ventottesima alla trentesima giornata. Le partite che la Roma dovrà affrontare in questi turni sono Genoa, Como e Lecce.

Tutte e tre le sfide sono state fissate di domenica alle 18:00. Ecco il programma completo.

Ventottesima giornata

Venerdì 6 marzo

20:45 | Napoli – Torino

Sabato 7 marzo

15:00 | Cagliari – Como

18:00 | Atalanta – Udinese

20:45 | Juventus – Pisa

Domenica 8 marzo

12:30 | Lecce – Cremonese

15:00 | Bologna – Verona

15:00 | Fiorentina – Parma

18:00 | Genoa – Roma

20:45 | Milan – Inter

Lunedì 9 marzo

20:45 | Lazio – Sassuolo

Ventinovesima giornata

Venerdì 13 marzo

20:45 | Torino – Parma

Sabato 14 marzo

15:00 | Inter – Atalanta

18:00 | Napoli – Lecce

20:45 | Udinese – Juventus

Domenica 15 marzo

12:30 | Verona – Genoa

15:00 | Pisa – Cagliari

15:00 | Sassuolo – Bologna

18:00 | Como – Roma

20:45 | Lazio – Milan

Lunedì 16 marzo

20:45 | Cremonese – Fiorentina

Trentesima giornata

Venerdì 20 marzo

18:30 | Cagliari – Napoli

20:45 | Genoa – Udinese

Sabato 21 marzo

15:00 | Parma – Cremonese

18:00 | Milan – Torino

20:45 | Juventus – Sassuolo

Domenica 22 marzo

12:30 | Como – Pisa

15:00 | Atalanta – Verona

15:00 | Bologna – Lazio

18:00 | Roma – Lecce

20:45 | Fiorentina – Inter

Fonte:legaseriea.it