FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 9:30 – Di Livio: “Gasp top. Roma-Juve senza favorita”

Angelo Di Livio parla del big match con la Juventus: “Un po’ mi sorprende vedere la Roma così in alto. Gasperini è un top: sta facendo un grandissimo lavoro, anche perché la Roma non ha una rosa forte come altre squadre”. Sulla partita: “Non c’è una favorita, dipenderà molto dagli episodi”. Sugli uomini chiave: “Per la Juve dico McKennie, è straordinario. Nella Roma do fiducia a Koné, anche se quando calcia è un po’ scoordinato, ha troppa fretta”. (Il Tempo)

Ore 8:45 – Malen intoccabile, ora serve una spalla

La priorità di Gian Piero Gasperini è evitare rischi a Donyell Malen, vero trascinatore della Roma: 5 gol in 6 partite, numeri migliori di tutti in Serie A. Con lui la media reti è salita da 1,2 a 1,67 a gara. Ecco perché a Napoli è stato sostituito nel finale. Domenica contro la Juventus l’olandese resta il faro offensivo, mentre Gasperini studia le soluzioni migliori alle sue spalle. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Gasp contro Spalletti: uomini forti a confronto

Non amici ma stimati: Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti incarnano due tecnici duri, aggressivi, sempre controcorrente. Percorsi diversi – Gasp cresciuto lontano dai riflettori con Atalanta, Spalletti tra grandi piazze e Nazionale – ma un punto in comune chiamato Roma. Idee forti, calcio intenso, poca voglia di piacere: in ballo c’è ancora l’Europa, tra precedenti, rivalità e rispetto reciproco. (Il Messaggero)

