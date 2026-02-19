Di Canio: “Malen? Nessuno se l’è mai filato e ora fanno paragoni scomodi con Vialli…”

Cinque gol in cinque partite, tutti pesanti, tutti decisivi. Donyell Malen si è preso la Roma in un mese scarso e lo ha fatto nel modo più semplice e crudele possibile: segnando. Un impatto che ha convinto tifosi, staff tecnico e spogliatoio, ma non proprio tutti. Perché quando l’olandese segna, c’è sempre qualcuno pronto a guardare il dito invece della luna.
L’ultimo a storcere il naso è stato Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky ha inserito Malen nel mirino di una critica più ampia al calcio italiano, finendo però per ridimensionare – e non poco – quanto fatto fin qui dall’attaccante giallorosso. Parole dure, senza troppi giri: “Ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato. Eppure l’abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok?”.
LEGGI ANCHE – Cassano: “Malen non era al livello della Premier. Soulè? O si sveglia o va via”
L’ex attaccante non risparmia nemmeno il passaggio in Premier League, altro punto su cui fonda la sua lettura: “All’Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti“. Poi l’affondo più rumoroso, quello che ha fatto maggiormente discutere l’ambiente romanista, quando il discorso si è spostato sui paragoni eccellenti circolati attorno al nome di Malen: “Arriva qui, fa cinque gol in cinque partite e scomodiamo chi? Gianluca Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato”.
Parole forti, che fotografano una distanza evidente tra la narrazione televisiva e quanto racconta il campo. Perché al di là delle carriere passate e delle etichette, Malen alla Roma sta incidendo come pochi: segna, decide e sposta gli equilibri in un reparto che faticava a trovare continuità realizzativa. Il resto sono parole al vento.
LEGGI ANCHE – Di Canio: “Gasp mi ha sorpreso, ma vediamo che succede quando le cose non andranno…”
Redazione GR.net
In effetti Malen non ha mai giocato nella Ternana, passaggio obbligato per chi poi si permette di dare patenti di nobiltà agli altri
di canio? un laziale invidioso, di quella serie di gente come mauri, chinaglia, signori: personaggi virtuosi e gloriosi ! PRRR !
Laziale pieno di bile del tuo parere sui nostri giocatori non ce ne frega niente.
Stendiamo un velo pietoso sto tizio perché non pensa alla lazzietta sua invece di sparare!!!
Al di là che tutte le osservazioni del laziese “potrebbero starci” (la Premier è altra cosa rispetto al campionato nostrano e che Vialli e’ Vialli) mi sa di UNA ROSICATA PAZZESCA a vedere chi hanno preso loro….!!!
Continua bbello…
FORZA ROMA
invece di parlare di Malen che ti viene il mal di fegato, perché non commenti la sconfitta dell’Inter con i salmonari?.Paura di perdere il posto di lavoro per ordini che vengono dall’alto?
uno che saluta i tifosi dopo un gol col braccio teso… può tenersi i suoi giudizi e condividerli sotto i tombini… non so se mi spiego
come gli rode il ….pensa alla tua squadra di spaventapasseri….
Più forte RATkov…
Che malafede! È stato solo detto che assomiglia a Vialli per caratteristiche. Tra l’altro, personalmente, non apprezzavo particolarmente Vialli.
L’invidia brutta cosa… c’è chi ha Malen e chi colui che ha interrotto una dinastia di fenomeni in famiglia (nonno e padre)! Vialli era Vialli, ma Gasperini ha parlato di caratteristiche usando un termine di paragone! Ma chi è quaglia nell’anima non capisce, non ci puoi fare nulla! Fanno tenerezza!
che goduria vederli impazzire.
❤️🧡💛
Ma perché Di Canio chi se l’è mai filato?
Pora bestia.
Ogni suo commento equivale a una barzelletta 😭😭😭
Di Canio, un accanito antiromanista… che si rigiri nella sua rabbiosa invidia. Malen é ciò che dimostra di valere nel campionato italiano e mi sembra proprio tanta roba. Stia sereno il lazialotto!
i paragoni li hanno fatti i tuoi compari di Sky . .. Rosica rosica con ratkov…..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.