Di Canio: “Malen? Nessuno se l’è mai filato e ora fanno paragoni scomodi con Vialli…”

Cinque gol in cinque partite, tutti pesanti, tutti decisivi. Donyell Malen si è preso la Roma in un mese scarso e lo ha fatto nel modo più semplice e crudele possibile: segnando. Un impatto che ha convinto tifosi, staff tecnico e spogliatoio, ma non proprio tutti. Perché quando l’olandese segna, c’è sempre qualcuno pronto a guardare il dito invece della luna.

L’ultimo a storcere il naso è stato Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky ha inserito Malen nel mirino di una critica più ampia al calcio italiano, finendo però per ridimensionare – e non poco – quanto fatto fin qui dall’attaccante giallorosso. Parole dure, senza troppi giri: “Ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato. Eppure l’abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok?”.

L’ex attaccante non risparmia nemmeno il passaggio in Premier League, altro punto su cui fonda la sua lettura: “All’Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti“. Poi l’affondo più rumoroso, quello che ha fatto maggiormente discutere l’ambiente romanista, quando il discorso si è spostato sui paragoni eccellenti circolati attorno al nome di Malen: “Arriva qui, fa cinque gol in cinque partite e scomodiamo chi? Gianluca Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato”.

Parole forti, che fotografano una distanza evidente tra la narrazione televisiva e quanto racconta il campo. Perché al di là delle carriere passate e delle etichette, Malen alla Roma sta incidendo come pochi: segna, decide e sposta gli equilibri in un reparto che faticava a trovare continuità realizzativa. Il resto sono parole al vento.

Redazione GR.net