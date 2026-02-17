Cassano: “Malen non era al livello della Premier, qui fa la differenza. Vaz grezzo. Soulè? O si sveglia o va via”

Antonio Cassano torna a far discutere e, come spesso accade, lo fa senza troppi giri di parole. Intervenuto a Viva el Futbol, l’ex fantasista barese ha analizzato il momento dell’attacco della Roma, soffermandosi in particolare sull’impatto devastante di Donyell Malen e sulle difficoltà di chi, al contrario, sta faticando a ritagliarsi spazio.
Cassano promuove senza esitazioni il centravanti olandese, sottolineando come il suo rendimento sia anche figlio del contesto: “Malen è un ottimo giocatore, ma la Serie A è cinque livelli sotto la Premier League. Chi arriva in Italia dall’Inghilterra fa la differenza”. Un’analisi che si intreccia con il lavoro di Gian Piero Gasperini, grande sponsor dell’operazione: “A Gasp piace tanto, ha indovinato il giocatore giusto. La Roma ha fatto benissimo a prenderlo”.
Cassano insiste, tra carezze e stoccate all’ex attaccante dell’Aston Villa: “Per questo calcio va benissimo Malen. Emery è tra i top al mondo, probabilmente non era al suo livello in Inghilterra“.
Meno indulgente, invece, il giudizio sugli altri attaccanti. Su Vaz: “E’ ancora grezzo, fa fatica. È un giocatore che ancora deve riuscire ad entrare nei meccanismi di Gasperini”. Ancora più diretto il messaggio rivolto a Matías Soulé: “Si deve svegliare. Da un paio di mesi sta facendo male. È vero che da quando è rientrato Dybala rende meno, ma o cambia passo o può andare via”.
Redazione GR.net
pure questo parla!
Ha detto delle cose giuste.
Gli scarti delle prime squadre di premier league, fanno la differenza qui. E’ un dato oggettivo, lo abbiamo visto con l’armeno e con Smalling in prima persona. Malen faceva la panchina con l’Aston Villa, altri erano più forti di lui: è un dato di fatto.
Vaz è grezzo, lo abbiamo detto un po’ tutti, ma si capisce che ha qualcosa del grande giocatore.
Soulé? Si è inzaniolito. Tecnicamente forte, però troppo spesso tiene palla da solo, rallenta la Roma, e fa perdere diversi tempi di gioco: si vede che vuol dimostrare di essere forte, talvolta, a discapito della squadra.
Raramente questo ragazzo dice cose intelligenti, questa volta, però, le ha dette tutte.
nartro convinto di avere tutte verità…
Come pure questo ? tutto il circo viene montato per permettere a questi pupazzi di creare le polemiche. è il fantastico mondo dei media nell’era social.
…..a Roma facevi Cassanate a Madrid nemmeno si ricordano a Genova facevi varietà ……e ancora li fai….
Stavolta ha detto tutto giusto. Anche quando dice cassanate è comunque meglio di quei tristi ex giocatori che si ricicciano bordocampisti.
Ma vai via tu!!!! Dall’ Italia intendo, la Roma l’ hai abbandonata da tempo già da calciatore…
Peccato che Malen non sia uno scarto, difficile dire che possa esserlo uno che ha fatto 7 reti in 35 partite giocando in un ruolo non suo, ovvero da esterno. Infatti i tifosi dell’Aston Villa ancora non si capacitano della sua cessione.
Ha ragione su tutto tranne che su Malen. lampremier è piu facile, abbiamo decine di eaempi. Su Vaz spero si sbagli ma visto come salta di testa qualche dubbio mi è venutp. Soulè da vendere a giugno, convinto dalle partite, tutte, anche quelle dove ha segnato e fa assist. il movimento fatto da Saragoza nel gol di Malen non lo vedrete mai, perde tempo di gioco. Personalmenre lo arretrerei … non mi piace
Parole a vanvera.
La Roma ha preso una bella sequela di giocatori dalla Premier che hanno fatto proprio pena (Ashley Cole, Maitland-Niles, Bailey i primi che mi vengono in mente) e altri che hanno deluso come Tammy Abraham, Ferguson, Tsimikas.
Di giocatori che hanno fatto davvero la differenza finora, dalla Premier, ricordo Dzeko, Smalling e in parte Mkhitaryan. In pratica, stiamo a livelli di normale distribuzione statistica.
I giocatori forti che incidono, cosi come le schiappe, si trovano in qualunque campionato.
ma è possibile che questo parla sempre? Ci dicesse dove ha comprato quel giubbetto che portava quando si presentò a Madrid 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️ 💛
certo cassà tu si che la sai lunga
Per giocare a calcio oltre ai piedi ci vuole di più la testa e lui non l’ha mai avuta quindi giocatore superato spara sentenze per proporsi ma sarebbe ora che si ritirasse del tutto dalle scene tv e cartacee.
Pure chi in Italia era un Top player una volta giunto nella Liga (Real) non era niente di più che una riserva neanche tanto considerata…. vero Antò?
No no , era considerato invece , al punto che i comici lo prendevano per il cuxx facendogli le imitazioni e lo chiamavano El Gordo o qualcosa del genere…
No no , era considerato invece , al punto che i comici lo prendevano per il cuxx facendogli le imitazioni e lo chiamavano El Gordo o qualcosa del genere.
Perche lui era un Top in Italia? Ha fatto qualche stagione buona, poteva fare molto di piu con il talento che aveva, Ma la testa sua non c’era
Non sapeva neanche chi fosse Malen e da giudizi!
in realtà emery non voleva privarsene c’è di tanto di intervista…. soulè é ancora il miglior marcatore della Roma con 6 reti nonostante la pubalgia ecco il perché del suo calo….. ed é il futuro della Roma insieme a svilar, ghilardi,kone, pisilli . vaz ci penserà Gasperini a renderlo un top
speriamo di no, non è un giocatore da Roma ambiziosa, è veramente assurdo che ancora lo abbiano capito in pochi, oh magari mi sbaglio è non dico di avere la scienza infusa, ma di giocatori superiori a soulè è pieno il mondo
soule è il paradigma del fallimento costante dei rafforzamenti della roma negli ultimi anni, giocatori medio/buoni dal valore X pagati 3X, insieme all’incapacità/impossibilità di recidere i rami secchi vedi senatori
giocatori di “spessore” alla Malen ne abbiamo visti col lanternino negli ultimi 5-6 anni ahime: dybala (al netto della condizione fisica) mikitarian e pochissimi altri…buoni affari vedi svilar ndicka e ci metto anche kone…il resto una mezza tragedia
personalmente mi auguro di vedere Soule lontano da Roma e con la sua vendita prenderne almeno un altro sicuramente di maggior valore, non mi interessa nulla che ha un piedino educato e qualche soluzione balistica se non vede calcio, non ha spunti, sbaglia quasi sempre la scelta e quasi mai incide, fisicamente è imbarazzante basta mettergli un uomo addosso e lo annulli completamente…giocatorino
N’altro simpaticone (si fa per dire) definirlo arrogante è poco
E quindi Antò
Ormai va preso per quello che è…
Per tanto va annoverato nella schiera di quelli che fanno i tuttologi e nel mondo del calcio, ma soprattutto qui a Roma in diverse redazioni o ambienti televisivi sfogano le loro voglie di protagonismo.
Su Soulè purtroppo devo condividere. Se è questo serve a poco
Provaci tu a giocare con la pubalgia, poi fammi sapere…
questo è proprio insopportabile!
Cassano ricopre una qualche carica dirigenziale nella Roma ?
e allora .. chissene di quello che pensa e dice ..
Anvedi… Decide tutto Cassano.
Infatti il grande top al mondo, Emery, si è fatto prendere Abraham che è uno dei top al mondo e ha ripreso Bailey che è un altro dei top al mondo a infortuni. Cassa’ ringrazia dio che t’ha dato i piedi buoni altrimenti manco a zappa la terra eri bono con sta testa che non ti funziona per niente. Con tutto il rispetto per i contadini.
Certo Malen non è al livello della premier ma anche Cassano non era al livello del real Madrid e al livello della seria A. Però qui Malen fa’ la differenza altri giocatori no
Parlo te Cassà che al Real te chiamavano “El Gordito”? Talento ne avevi, avoja come se non di più del Balotelli Prime, però… avevi la capoccia co’ tre fusibili bruciati e la tua carriera è finita lì. Certo, nun te devi arzà la mattina pe’ annà a lavorà e basta che dici fregnacce e porti soldi buoni a casa, però daje nun parlà come se fossi stato Pelè. E per per l’onore della cronaca, pure te hai fatto bene solo in Italia. In Premier te cacciavano subito.
la modernità è contraddistinta da una enorme piaga: parla gente che, nella normalità, non dovrebbe avere il diritto (dico diritto) di esprimere la sua
solo un ex giocatore che non tifa Roma può parlare così e lo fa per cercare un po’ di notorietà per essere visibile agli occhi del pubblico
I talenti di Antonio, il buon Dio, li ha concentrati nei tutti suoi piedi, dimenticandosi il cervello
Cosi’ x curiosità mi sono andato a leggere qualche info: (copio ed incollo)
“Antonio Cassano, ex calciatore, ha conseguito il diploma di scuola media, ottenuto in un corso serale. Successivamente, nel 2019, si è diplomato come direttore sportivo presso il centro tecnico di Coverciano” Ammetto che del corso, non lo sapevo Tuttavia lungi da me qualsiasi insulto o denigrazione ma strano che nessuna squadra di serie A (o estera) l’abbia mai contattato come Ds o Forse No?
Quando andò al Real lo chiamarono subito “Gordito” a quanti livelli era sotto la Liga ?
Antò torna a Bari vecchia a parlare con le signore che spacciano le orecchiette industriali per artigianali, quello è l’ambiente giusto per te
Ma un lavoro no?
non era al livello della premier peró lo stanno rimpiangendo all’aston villa…strano
Ipse dixit.
mah Soile ha la pubalgia non può hiocare come vorrebbe lo dice Gaspnon io lui vede che nonostante tutto il giocatore cerca di dare il.megio
Pensa questo cosa deve fare per avere ancora un po’ di vsibilità.
Gli tocca per forza parlare male di tutti, sperando così di attirare ancora un po’ l’attenzione altrui.
Peccato, però, che la maggior parte di chi legge le sue esternazioni, la pensa esattamente come Aldair.
quindi baley lo era visto che ci e’ tornato?
deve essere difficile per uno psicopatico narcisista lasciare la ribalta e che cosa si inventa per stare sempre sulla bocca di tutti? spara ca..ate!!
Antoʻ mettitela via, hai finito di giocare e basta, pensa ad altro.
Più apri bocca e più confermi quanto tutti noi sappiamo, sulla vera materia di cui è composta la tua testa.
Malen uno scarto della Premier, Vaz grezzo, Soulè dorme…. e Cassano BLA, BLA, BLA!
Perché mettete commenti di questo miracolato spesso e volentieri, ma lasciatelo nel dimenticatoio, aveva tutto tecnicamente, purtroppo sappiamo che ci ha fatto ! E basta!
Gli tolgono il fiasco e lo portano via
Dai su comprendetelo…dovrà pure guadagnare qualcosa per vivere!
Però spero che non li sprechi tutti in alcolici…
Siate comprensivi…!!
Sempre e solo Forza Roma
a questo je rimasta a lingua pe fa du sordi…porello, era n fenomeno e sè buttato via
A Cassano direi che ora Malen gioca e segna in Italia nella Roma, poi di quello che ha fatto in premier
Non c’è ne può fregare di meno,l’importante è che faccia qui la differenza.Su Vaz è già stato detto che è ancora da sgrezzare, ma è un giovane che ha delle prospettive. Soule’ secondo me è condizionato dal confronto con Dybala, che quando lascerà, avrà il suo degno erede, ma deve giocare con più umiltà e sopratutto con piu’ continuità,e non intestardirsi in giocate inutili per il gioco di squadra…
mi dispiace per Cassano. davvero.
tecnicamente è stato sublime.
quando gli andava di giocare mi ricordava veramente un Totti o un Del Piero o un Baggio. era favoloso.
ma sta testa che ha lo ha veramente fregato.
cito DeNiro in Bronx, quando dice a Calogero “nella vita non c’è niente di peggio del talento sprecato. perché puoi avere tutto il talento che vuoi ma se non hai testa, non serve a niente”. perfetta per lui. peccato Antò, perché la coppia Totti Cassano è stata LO SPOT del gioco del calcio.
Malen è un FENOMENO! Punto.
Chi ha insultato Cassano in questo forum poteva anche dire cosa è che non condivide perché stavolta ha detto cose che ci possono stare. Poi forse fa figo insultarlo a prescindere boh
Ma che sta a di’ Cassano e cosa state dicendo voi, amici romanisti sopra al mio commento, che gli date ragione… perdonatemi, ma Malen non è un calciatore frutto della premier, dove è transitato solo un anno, ma bensì della bundesliga dove veramente si era messo in luce! Come fate a definire Malen uno scarto della premier inglese (per dirla con le parole di Cassano); piuttosto era un brillante grezzo della bundesliga tedesca, senza dimenticare il suo campionato olandese di origine (ma sotto certi punti di vista definibile inferiore a Germania o Italia).
MAK KIKAK AZ ZE!!!…..costui che dà giudizi così lapidari …….. è proprio lui dopo tanto tempo
Chiedete all’Aston Villa se non si riprendesse Malen…
Non è automatico che i giocatori della premier in Italia fanno la differnza.
Vedete Bailys, Loftus-Check, Abraham, Ferguson…
Sarà un caso che il calo di Soulé coincida con il manifestarsi della pubalgia, con cui è difficile convivere in campo (anche se poi spesso lui per “solipsismo” ha la tendenza a cacciarsi in zone di campo senza via d’uscita)?
Che la Premier abbia un livello più alto della Serie A è palese, magari non di 5 gradini sopra, forse Gasperini chiede a Malen qualcosa di diverso, per modo di giocare e posizione in campo, da quanto succedeva All’Aston Villa.
Vaz ha 19 anni, è appena arrivato, ha fatto 4 apparizioni da 15 minuti l’una e già si sputano sentenze su di lui, non me pare giusto.
Cassano a Totti gli allacciava gli scarpini, è stato un buon giocatore finché non è andato fuori di testa, ma comunque in quel periodo ce n’erano tanti che secondo me gli erano superiori,ogni giocatore ha avuto la sua epoca e i suoi allenatori.. Pensate Cassano con Gasperini oggi che fine farebbe…Le sue critiche lasciano il tempo che trovano,servono solo a farsi quattro risate tra amici…
Sarebbe bello se faceste una rubrica condotta da uno o più match analyst per parlare nel dettaglio degli avvenimenti delle partite…
(secondo me ce ne sono anche tra i nostri partecipanti)
delle strategie adottate dagli allenatori, dagli errori di posizionamento, dei perché delle imbucate…ecc. ecc.
Leggere le sparate di Cassano forse è divertente, ma non è per palati fini…era meglio da calciatore (nei primi anni)
grazie
