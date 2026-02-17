Cassano: “Malen non era al livello della Premier, qui fa la differenza. Vaz grezzo. Soulè? O si sveglia o va via”

Antonio Cassano torna a far discutere e, come spesso accade, lo fa senza troppi giri di parole. Intervenuto a Viva el Futbol, l’ex fantasista barese ha analizzato il momento dell’attacco della Roma, soffermandosi in particolare sull’impatto devastante di Donyell Malen e sulle difficoltà di chi, al contrario, sta faticando a ritagliarsi spazio.

Cassano promuove senza esitazioni il centravanti olandese, sottolineando come il suo rendimento sia anche figlio del contesto: “Malen è un ottimo giocatore, ma la Serie A è cinque livelli sotto la Premier League. Chi arriva in Italia dall’Inghilterra fa la differenza”. Un’analisi che si intreccia con il lavoro di Gian Piero Gasperini, grande sponsor dell’operazione: “A Gasp piace tanto, ha indovinato il giocatore giusto. La Roma ha fatto benissimo a prenderlo”.

Cassano insiste, tra carezze e stoccate all’ex attaccante dell’Aston Villa: “Per questo calcio va benissimo Malen. Emery è tra i top al mondo, probabilmente non era al suo livello in Inghilterra“.

Meno indulgente, invece, il giudizio sugli altri attaccanti. Su Vaz: “E’ ancora grezzo, fa fatica. È un giocatore che ancora deve riuscire ad entrare nei meccanismi di Gasperini”. Ancora più diretto il messaggio rivolto a Matías Soulé: “Si deve svegliare. Da un paio di mesi sta facendo male. È vero che da quando è rientrato Dybala rende meno, ma o cambia passo o può andare via”.

