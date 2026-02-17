Stadio Lazio, che gaffe dell’architetto: “Un’opera per i tifosi della Roma” (VIDEO)

La presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, andata in scena questa mattina a Formello, doveva essere un momento istituzionale per la Lazio. E invece, per una volta, ai romanisti è bastato mettersi comodi e sorridere.
Il motivo è una gaffe clamorosa firmata dall’architetto Marco Casamonti, che durante l’illustrazione del progetto ha parlato dello stadio come di “un’opera per la città di Roma, ma in particolare per i tifosi della Roma”.
Una frase scappata così, liscia liscia, che ha scatenato la reazione piccata dei laziali e fatto immediatamente il giro dei social, finendo per rubare la scena ai rendering e ai piani di riqualificazione.
“PER I TIFOSI DELLA ROMA” @OfficialSSLazio
Che figure di mer*a che continuate a farci fare.#Vendievattene pic.twitter.com/uMmily2W26
— Sarri_Bis (@Mi_0d10) February 17, 2026
Intanto arrivano già i primi intoppi per Lotito: la Pier Luigi Nervi Foundation prende le distanze dal progetto presentato per lo Stadio Flaminio come nuovo impianto della Lazio. “Siamo totalmente estranei alla proposta e ne denunciamo il grave pericolo per la salvaguardia dell’impianto”.
Secondo la Fondazione, l’intervento “va chiaramente contro il vincolo di tutela” e “altera irreversibilmente l’opera di Antonio e Pier Luigi Nervi”. Duro il passaggio su Claudio Lotito: l’operazione viene definita “commerciale”, con l’appello al Comune di Roma e al Ministero della Cultura affinché “levino la loro voce contro questo sfruttamento del patrimonio culturale”.
Redazione GR.net
🙂 🙂 🙂
ahahahahahahahah… e niente, come faremmo senza di loro?? 😂😂😂
magnifico 💛♥️
“In particolare per i tifosi della Roma” Incredibile…😅🤣
Ma è evidente. Una società con presidente romanista, parente stretto di Mezzaroma, non può essere che un’iniziativa per la Roma. Certo, Roma B, ma sempre Roma. Certo, i colori della maglia…
Du stadi… che spettacolo!
Il Flaminio buonissimo per la under 23.
Hai detto bene un opera per il Romanista Lotito che ci camperà di rendita
Anche loro sanno che non ESISTONO 😁
