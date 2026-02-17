Stadio Lazio, che gaffe dell’architetto: “Un’opera per i tifosi della Roma” (VIDEO)

La presentazione del progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio, andata in scena questa mattina a Formello, doveva essere un momento istituzionale per la Lazio. E invece, per una volta, ai romanisti è bastato mettersi comodi e sorridere.

Il motivo è una gaffe clamorosa firmata dall’architetto Marco Casamonti, che durante l’illustrazione del progetto ha parlato dello stadio come di “un’opera per la città di Roma, ma in particolare per i tifosi della Roma”.

Una frase scappata così, liscia liscia, che ha scatenato la reazione piccata dei laziali e fatto immediatamente il giro dei social, finendo per rubare la scena ai rendering e ai piani di riqualificazione.

Intanto arrivano già i primi intoppi per Lotito: la Pier Luigi Nervi Foundation prende le distanze dal progetto presentato per lo Stadio Flaminio come nuovo impianto della Lazio. “Siamo totalmente estranei alla proposta e ne denunciamo il grave pericolo per la salvaguardia dell’impianto”.

Secondo la Fondazione, l’intervento “va chiaramente contro il vincolo di tutela” e “altera irreversibilmente l’opera di Antonio e Pier Luigi Nervi”. Duro il passaggio su Claudio Lotito: l’operazione viene definita “commerciale”, con l’appello al Comune di Roma e al Ministero della Cultura affinché “levino la loro voce contro questo sfruttamento del patrimonio culturale”.

Redazione GR.net