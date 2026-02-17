Bastoni rompe il silenzio: “Ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità”. Chivu: “Basta moralismi”

Dopo giorni di polemiche e accuse, Alessandro Bastoni ha voluto chiarire la sua posizione. In conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha parlato a tutto campo della vicenda che lo ha visto protagonista in negativo nel corso di Inter-Juventus, commentando sia il comportamento in campo sia le reazioni mediatiche e sociali. Bastoni, dopo un’evidente simulazione, ha fatto espellere Kalulu, reagendo al secondo giallo del difensore bianconero con un’esultanza plateale.

“Ho voluto essere qui, si è parlato più di quanto immaginassi – ha ammesso Bastoni –. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità, soprattutto per l’esultanza dopo l’episodio. Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo. Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato”.

Il difensore ha poi commentato la vicenda di Chivu, anch’egli finito al centro delle critiche: “Chivu è stato coerente, è stato attaccato troppo. Quando è stato concesso il rigore al Liverpool, non diede contro a Wirtz per la simulazione. Dal punto di vista personale non mi ha toccato, siamo abituati alla gogna mediatica. Mi dispiace più per mia moglie e mia figlia, che ancora non capisce la situazione. Le minacce vanno condannate, mi dispiace anche per La Penna”.

Infine Bastoni ha chiuso con una nota sul futuro immediato: “Ho sbagliato, soprattutto con l’esultanza, ma non sono compromesso mentalmente. Devo guardare avanti, domani abbiamo una partita importante”.

Non arretra invece Chivu, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Il fatto è che la squadra prima in classifica è anche la squadra più odiata e criticata, gli episodi sono pro o contro, bisogna smetterla di fare i moralisti. Noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico solo oggi, per la prima volta. La stagione è ancora lunga, non ci dimenticheremo di come siamo stati dipinti“. E sulle dichiarazioni di Spalletti: “Le sue parole (“Inammissibile che Kalulu si sia preso di fesso dall’allenatore avversario“) non le commento. Dico quello che vedo. Magari c’è della frustrazione e non si è in grado di gestirla“.

