Bastoni rompe il silenzio: “Ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità”. Chivu: “Basta moralismi”

Dopo giorni di polemiche e accuse, Alessandro Bastoni ha voluto chiarire la sua posizione. In conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, il difensore ha parlato a tutto campo della vicenda che lo ha visto protagonista in negativo nel corso di Inter-Juventus, commentando sia il comportamento in campo sia le reazioni mediatiche e sociali. Bastoni, dopo un’evidente simulazione, ha fatto espellere Kalulu, reagendo al secondo giallo del difensore bianconero con un’esultanza plateale.
“Ho voluto essere qui, si è parlato più di quanto immaginassi – ha ammesso Bastoni –. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità, soprattutto per l’esultanza dopo l’episodio. Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo. Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato”.
Il difensore ha poi commentato la vicenda di Chivu, anch’egli finito al centro delle critiche: “Chivu è stato coerente, è stato attaccato troppo. Quando è stato concesso il rigore al Liverpool, non diede contro a Wirtz per la simulazione. Dal punto di vista personale non mi ha toccato, siamo abituati alla gogna mediatica. Mi dispiace più per mia moglie e mia figlia, che ancora non capisce la situazione. Le minacce vanno condannate, mi dispiace anche per La Penna”.
Infine Bastoni ha chiuso con una nota sul futuro immediato: “Ho sbagliato, soprattutto con l’esultanza, ma non sono compromesso mentalmente. Devo guardare avanti, domani abbiamo una partita importante”.
Non arretra invece Chivu, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Il fatto è che la squadra prima in classifica è anche la squadra più odiata e criticata, gli episodi sono pro o contro, bisogna smetterla di fare i moralisti. Noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico solo oggi, per la prima volta. La stagione è ancora lunga, non ci dimenticheremo di come siamo stati dipinti“. E sulle dichiarazioni di Spalletti: “Le sue parole (“Inammissibile che Kalulu si sia preso di fesso dall’allenatore avversario“) non le commento. Dico quello che vedo. Magari c’è della frustrazione e non si è in grado di gestirla“.
Redazione GR.net
Anche basta co sta storia, non si parla d’altro. Una cosa è certa, adesso più di prima il posto champions alla juve non glielo toglie nessuno. Tocca fare la corsa sul napoli.
allora devi pure paga
mah
Ha sbagliato alla grande ma nn sara’ ne il primo ne l’ultimo a fare ste “furbate” qua’…se nn si trova una soluzione adeguata continueranno a farlo di questo ne sono convinto
Bastoni impersona l’amoralità della generazione Z.
Al suo posto un boomer sarebbe andato dall’arbitro e avrebbe chiesto scusa.
Ho un debole per Chivu, lo ammetto. Il suo passato giallorosso è stato di primo livello, inoltre, da allenatore, apprezzo sempre i suoi interventi, che mi appaiono misurati ed equilibrati, oltre che espressi in un italiano ineccepibile, molto più completo di tanti italiani, me compreso. Ma su questa storia, mi spiace, ha torto marcio. Capisco l’appartenenza di bandiera, ma avrebbe fatto più bella figura ammettendo un’evidenza talmente solare da non poter essere negata in modo alcuno. Unica nota positiva di questa storiaccia, vedere chi ha fatto del furto sportivo la propria cifra, mangiarsi il fegato per l’ingiustizia subita.
