FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 17 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 – Anche Celik compie gli anni

Non solo Robinio Vaz: oggi nella Roma compie gli anni anche Zeki Celik. Il club giallorosso fa gli auguri al terzino turco nel giorno del suo 29esimo compleanno.

Ore 9:30 – Robinio Vaz compie 19 anni

La Roma fa gli auguri a Robinio Vaz, che oggi compie 19 anni. L’attaccante francese, prelevato dal Marsiglia lo scorso gennaio, è stato già utilizzato da Gasperini come alternativa a Malen.

Ore 8:45 – Gasperini a Pescara con gli ex compagni

Dopo l’allenamento di scarico di ieri mattina e approfittando del giorno di riposo concesso oggi (la Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio), mister Gasperini ha raggiunto ieri sera Pescara con la moglie per unirsi ai suoi ex compagni per un evento celebrativo degli anni trascorsi insieme. (Il Romanista)

Ore 8:00 – Totti, ritorno Roma: i Friedkin studiano il ruolo

Francesco Totti conferma a Sky Sport che il ritorno alla Roma è in corso, I Friedkin guidano le trattative, puntando a un incarico che valorizzi immagine e identità del club in vista del centenario. Francesco invece vorrebbe avere un ruolo operativo con peso nelle decisioni, specie nella scelta dei calciatori. Gli avvocati curano accordi commerciali e possibili conflitti d’interesse, il contratto stimato si aggira intorno al milione di euro. (La Repubblica / Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…