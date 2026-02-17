FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 17 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:55 – Anche Celik compie gli anni
Non solo Robinio Vaz: oggi nella Roma compie gli anni anche Zeki Celik. Il club giallorosso fa gli auguri al terzino turco nel giorno del suo 29esimo compleanno.
Ore 9:30 – Robinio Vaz compie 19 anni
La Roma fa gli auguri a Robinio Vaz, che oggi compie 19 anni. L’attaccante francese, prelevato dal Marsiglia lo scorso gennaio, è stato già utilizzato da Gasperini come alternativa a Malen.
Buon compleanno, Robinio 🎂#ASRoma pic.twitter.com/ZKG5v5Rsmo
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 17, 2026
Ore 8:45 – Gasperini a Pescara con gli ex compagni
Dopo l’allenamento di scarico di ieri mattina e approfittando del giorno di riposo concesso oggi (la Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio), mister Gasperini ha raggiunto ieri sera Pescara con la moglie per unirsi ai suoi ex compagni per un evento celebrativo degli anni trascorsi insieme. (Il Romanista)
Ore 8:00 – Totti, ritorno Roma: i Friedkin studiano il ruolo
Francesco Totti conferma a Sky Sport che il ritorno alla Roma è in corso, I Friedkin guidano le trattative, puntando a un incarico che valorizzi immagine e identità del club in vista del centenario. Francesco invece vorrebbe avere un ruolo operativo con peso nelle decisioni, specie nella scelta dei calciatori. Gli avvocati curano accordi commerciali e possibili conflitti d’interesse, il contratto stimato si aggira intorno al milione di euro. (La Repubblica / Il Messaggero)
Se è corretta la notizia credo che, grazie alla grandezza del personaggio e al suo eco a livello mondiale, sia il ruolo più indicato.
Penso che Totti deve accettare ma soprattutto metabolizzare questa realtà oppure deve rinunciare per non ricreare situazioni già vissute.
Nel mondo americano vale il merito e l’esperienza acquisita, talvolta anche sbagliando, ma la regola è quella, non regalano un ruolo operativo e decisionale solo per il passato glorioso.
Ci riuscirà Francesco a accettarlo ?
Augurio Robinio, studiati per bene il compagno di reparto Donny-gol gia che ne hai l’opportunita.
Per stare nel quadro dirigenziale di una Società qualsiasi al di là della As Roma, bisogna avere delle basi solide essere preparati in diverse materie da quelle amministrative a quelle di politica gestionale e d’informazione/comunicazione. No si può ambire a compiti e mansioni di carattere operativo e di iniziativa così dal nulla, la sua Number Ten non mi sembra abbia avuto un trascorso florido anzi, quindi deve venire umile e saper ascoltare e non pensare di essere sempre il primo visto il trascorso di calciatore e l’amore che i romani nutrono per lui … deve capire ed imparare prima di pensare a ruoli di rilievo.
