Il rientro di Manu Koné arriva nel momento giusto e vale più di una semplice alternativa in più. La Roma ritrova equilibrio, intensità e gamba proprio alla vigilia delle partite che possono indirizzare la stagione. Gian Piero Gasperini riabbraccia il suo centrocampista più completo mentre il calendario entra nella fase calda: prima la Cremonese, poi soprattutto lo scontro diretto con la Juventus, autentico spartiacque nella corsa Champions.

Koné torna in anticipo dopo la lesione al bicipite femorale accusata contro il Milan e sarà subito a disposizione per mettere minuti nelle gambe. La sua assenza si è fatta sentire: senza di lui la Roma ha rallentato, abbassando ritmo e aggressività. Non è solo una questione di punti, ma di identità.

Il francese è l’unico vero box to box della rosa, capace di strappare, riaggredire, coprire campo e dare continuità tra difesa e attacco. Accanto a Cristante è un moltiplicatore di equilibrio, e Gasperini ne ha avvertito il vuoto soprattutto sul piano dell’intensità. Non a caso, il suo rientro viene gestito con un occhio fisso alla Juventus.

Anche la difesa entra in modalità gestione. Il recupero di Mario Hermoso amplia le rotazioni e permette a Gasperini di ragionare in prospettiva. Contro la Cremonese non sono escluse novità, anche per proteggere Gianluca Mancini, diffidato e quindi a rischio per il big match con la Juventus. Hermoso è pronto a riprendersi spazio, mentre Daniele Ghilardi ha guadagnato credibilità con prestazioni solide contro Napoli e Milan. Più defilata, ma sempre valida, l’opzione Jan Ziolkowski, chiuso finora dall’ottimo rendimento di Ndicka.

Fonte: Gazzetta dello Sport