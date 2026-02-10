Calciomercato Roma, ufficiale il riscatto di Ghilardi: al Verona otto milioni più uno di bonus

La vittoria per 2-0 contro il Cagliari non ha portato alla Roma soltanto tre punti pesanti in classifica, ma ha attivato anche un passaggio chiave sul piano contrattuale. Con il successo dell’Olimpico sono infatti arrivati i primi punti del mese di febbraio, condizione che ha fatto scattare il riscatto di Daniele Ghilardi.

Come riportato da Fabrizio Romano su X, l’Hellas Verona incasserà 8 milioni di euro più bonus, mentre alla Fiorentina spetterà il 50% della vendita del difensore. Un’operazione ormai definita, che certifica la fiducia totale del club giallorosso nel classe 2003.

Ghilardi, 23 anni appena compiuti, è cresciuto mese dopo mese, imponendosi con prestazioni solide e continuità. Il suo rendimento ha convinto tutti a Trigoria, al punto da renderlo oggi uno dei punti di riferimento della retroguardia giallorossa.

Il riscatto rappresenta la naturale conseguenza di un percorso in costante ascesa, premiato dai numeri e dalle scelte del club. Una mossa che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della Roma.

