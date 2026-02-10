Calciomercato Roma, ufficiale il riscatto di Ghilardi: al Verona otto milioni più uno di bonus

La vittoria per 2-0 contro il Cagliari non ha portato alla Roma soltanto tre punti pesanti in classifica, ma ha attivato anche un passaggio chiave sul piano contrattuale. Con il successo dell’Olimpico sono infatti arrivati i primi punti del mese di febbraio, condizione che ha fatto scattare il riscatto di Daniele Ghilardi.
Come riportato da Fabrizio Romano su X, l’Hellas Verona incasserà 8 milioni di euro più bonus, mentre alla Fiorentina spetterà il 50% della vendita del difensore. Un’operazione ormai definita, che certifica la fiducia totale del club giallorosso nel classe 2003.
Ghilardi, 23 anni appena compiuti, è cresciuto mese dopo mese, imponendosi con prestazioni solide e continuità. Il suo rendimento ha convinto tutti a Trigoria, al punto da renderlo oggi uno dei punti di riferimento della retroguardia giallorossa.
Il riscatto rappresenta la naturale conseguenza di un percorso in costante ascesa, premiato dai numeri e dalle scelte del club. Una mossa che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della Roma.
Redazione GR.net
9 milioni per questo giovane difensore che è già forte e sarà un pilastro della nostra difesa per tanti anni. Che affare!
Veramente ottimo, senso della posizione, chiusure, pressing, impostazioe e partecipazione alla manovra, un veterano!
Per me e’ il nuovo Chiellini. Difensore roccioso e che per tecnica ricorda Billy Costacurta.
grandissimo colpo sta crescendo partita dopo partita come pisilli
Svilar, una pippa. S’è visto.
Ghilardi, una pippa. S’è visto.
Ora è il turno di Vaz- 25ML buttati.
Poi tra 6 mesi gli stessi si lamenteranno a ogni voce di mercato sul Francese.
Questo è un ottimo acquisto.Difensore che ha fisico,personalità, velocità nel breve e colpo di testa.
Bisogna dar atto a Massara di averci visto lungo.Inoltre per la cifra che la Roma deve sborsare e considerando l’età del giocatore, è un affare.
A breve scadenza lo vedo in Nazionale.
“Zenone”, aggiungo che dimostrerà il proprio valore anche Ziólkowski. A malincuore, dico che dovendo rientrare di 60 mln il sacrificabile, e speriamo di spuntare quella cifra, sarà Ndicka. A me Massara non dispiace, come non mi era dispiaciuto nella sua passata vita romana, poi è ovvio che non tutte le ciambelle riescono col buco ed ogni tanto non indovina l’acquisto, ma non dispiace affatto la sua conduzione del calciomercato. Ricordiamoci che deve, giocoforza, fare i conti col FPF. Sempre forza ROMA.
Non trascurerei un’altra caratteristica importantissima:ha piedi buoni e sa giocare a calcio.
Cosa,per un difensore,nient’affatto scontata.
Massara ha preso con 14M Ghilardi e Ziolkowsky: in queste due operazioni è stato un mago!
con due soldi ci ha fatto la difesa dei prossimi dieci anni!
diamo tempo a Massara, ottimo DS che sta fac néo crescere la Roma dalle sue rovine (aggiungiamo ai due citati Malen, Wesley, El Aynaoui, Arena (1M e meglio di Camarda secondo me), e Vaz tutto scoprire
I soliti noti del forum lo avevano battezzato immediatamente alla stregua di una pippa. Non si sa se ridere o piangere, considerato che con nove milioni ormai non ci prendi manco dei normali Primavera.
perché soliti noti ? Basta dire : tifosi prevenuti e incompetenti.Fastidioso e inutile rumore di fondo……adesso diranno che lo sapevano che era forte….che Massara è bravo….e così via….si sentono importanti cos ! Buona giornata..,
il ragazzo è bravo e vista l’età ha molti margini di miglioramento. può essere pure un nazionale. acquisto eccellente
grande Daniele
Buon colpo di mercato da parte della Roma: Ghilardi si sta dimostrando a tutti gli effetti un ottimo giocatore.
ottimo acquisto e con lui anche wesley, ziolkoswky, malen, neil, e perchè no anche tsimikas che il suo 6 fa sempre. Speriamo bene in zaragoza, vaz e Venturino e in un recupero di ferguson che per caratteristiche può sempre servire
alla fiorentina il 50% della vendita del giocatore, che significa di preciso?
Significa di preciso che degli otto milioni che la Roma verserà al Verona, 4 spetteranno alla Fiorentina.
A me sembra un ottimo affare, anzi, direi che anche se l’avessimo pagato il doppio avrebbe avuto una sua logica.
Avanti così, giovani, affamati e con prospettive di crescita importanti, questi sono i requisiti che devono avere i futuri acquisti.
Ci mettiamo dentro qualche profilo più esperto e qualche occasione di mercato, alla Malen per intenderci, e creeremo l’alchimia giusta.
Forza Roma Sempre
scherzi? . . . te l’immagini lo starnazzare dei commercialisti da tastiera l’avessimo pagato il doppio?
Molto contento! Giovane partito con un po’ di insicurezze ma che ora sta stupendo per la sua crescita costante. Anche il prezzo pagato è ottimo, bravo Massara e bravo al mister che lo sta valorizzando!
Ghilardi è proprio forte, altra bella intuizione di Massara. Ghilardi presto lo vedremo anche in Nazionale.
Ghilardi finirà in Nazionale, per chiari meriti. Tra l’altro, ad affiancare Mancini. E verosimilmente anche Pisilli (e sarebbe un ritorno) se Gasp, anche dopo il rientro di Konè, lo impiegherà costantemente.
Ieri 5 italiani nella formazione italiana. Con l’entrata di Venturino e Arena, abbiamo finito con 6.
Un record per una squadra di alta classifica nel campionato di serie A.
C’è a chi non importa; ma rimane un valore…
Massara lento per trattare ma per ora ne ha presi di giocatori forti: Wesley, ELA, Ghilardi, Ziolkowski, Malen…
Zaragoza no?
ciao Gasperoide, lento a trattare ma solo perché non ha i soldi per farlo! avesse un budget migliore potremmo davvero divertirci con lui
Dov’è Ghilardi?!
Bravo Massara! Vale già almeno il doppio, ma io lo edo pilastro della Rimangia attuale e che verrà così come per Ziolkowsky, forte anche lui, Vaz che esploderà presto, Venturino molto promettente e tutti gli altri senza fare nomi, sta costruendo insieme al grande mister, pur nella diversità caratteriale e dei ruoli, una grande Roma. Si vede finalmente una costruzionene logica, che guarda al presente ed al futuro, garanzie sono Gasparini, Massara, Ranieri, aspettiamo il grande capitano come figura carismatica con ruolo da inquadrare ma importante stia dentro.
Questo vuol dire comprare.
Lo fai a una decina di milioni (in eccesso), lo valorizzi e ritrovi un ragazzo forte e pronto che tra pochi anni potrebbe valere 50/60mln di euro.
Sicurezza ed eleganza i suoi punti forti.
Gran bel colpo, ma lo sarà anche l’altro ragazzo Zyo.
conviene tenerlo ,50 per cento sulla vendita sono tanti
Per I criticoni , eh anche qui massara ha lavorato male!!!!!!! Se avessimo avuto massara dopo sabatini oggi la Roma sarebbe fissa in champions da anni. Massara altro pianeta rispetto a ghisolfi monchi pinto e l’ex Torino. Certo massara non potra mai essere al livello di quelli che lo criticano ma quelli Sono pseudo tifosi irraggiungibili e quindi è’ meglio lasciarli dove Sono. Forza Roma è forza massara, sei un grande!
Considerato che non esiste un DS che le azzecca tutte, è interessante come la lista di giocatori azzeccati da Frederic “vattene” Massara si allunghi ogni giorno…
I criticoni di massara dove Sono? Se ghisofi e punto lavorano in due squadrette un inghilterra un motivo ci Sara’, no? Sono concetti semplice, se erano fenomeni o decenti avrebbero fatto carriera diversa.
Altro grande esempio di come prima di dare giudizi e sparare sentenze occorra dare tempo alle persone di esprimersi
questo é un Grande acquisto oltre che un affare
Di Ghilardi mi piace molto, oltre alla fase difensiva, la propensione a lanciarsi in avanti quando la situazione lo consente. Lo abbiamo visto molte volte spingersi fino all’area di rigore avversaria a sostenere la manovra offensiva. E’ un approccio molto gasperiniano e tipico di un difensore moderno e dinamico. Molto bene il suo acquisto. FRS
per chi avesse criticato aspramente,insulatto Massara e questo giovane ragazzo ….fatevela una domanda e magari inziate ad fare quale riflessione sulle vostre competenze
Ricordo che quando la Roma lo prese, tutti a criticarlo perché avevano sentito i tifosi del Verona che erano contenti della sua cessione, considerandolo un flop.
Questo dimostra che quando non si conosce bene un giocatore, bisogna prima vederlo all’opera. Credo che merito della sua crescita sia stato Gasperini, che conoscendo le sue potenzialità ma anche le difficoltà nel passaggio da una piccola ad una piazza esigente come quella romanista, non gli ha dato subito responsabilità eccessive, facendolo giocare a piccole dosi. Oggi si sta rivelando un difensore veramente forte, credo che possa essere considerato a breve un top player se conferma la crescita.
Questo ci ha la sicurezza che possiamo vendere Ndicka qualora la Roma avesse bisogno di vendere un giocatore e puntare su un altro giovane di qualità e fargli fare la stessa crescita di Ghilardi senza alcuna fretta.
Affare monumentale, si può ancora dire bravo Massara?
La prima volta che compriamo qualcuno dal Verona, e non è una sola.
