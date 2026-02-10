Retroscena Gollini: lo voleva il Besiktas, no secco di Gasperini

Pierluigi Gollini avrebbe potuto lasciare la Roma durante il mercato di gennaio, ma la sua avventura in giallorosso è proseguita per una scelta precisa e non negoziabile. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il Besiktas aveva presentato un’offerta concreta per il portiere, sondando la disponibilità del club a una cessione invernale.

A fare la differenza è stata però la posizione di Gian Piero Gasperini, che ha deciso di fare muro, bloccando l’operazione e trattenendo Gollini a Trigoria. Una presa di posizione netta, che ha spinto il club turco a cambiare strategia e a virare successivamente su Devis Vasquez.

La scelta conferma il ruolo centrale di Gollini all’interno del progetto giallorosso, dove viene considerato un secondo di grande affidabilità alle spalle di Svilar. Un segnale importante anche sul piano umano e professionale, visto che – secondo la stessa fonte – i vecchi attriti risalenti all’esperienza di Bergamo con Gasperini possono ormai dirsi definitivamente superati.

Fonte: Gianlucadimarzio.com