Calciomercato Roma, Massara si prepara a un dopo Svilar: occhi su Corvi del Parma

La Roma guarda già oltre il presente e inizia a muoversi in vista della prossima stagione. Archiviato da pochi giorni il mercato invernale, a Trigoria si ragiona anche su possibili interventi estivi e tra i ruoli sotto osservazione c’è quello del portiere.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club giallorosso starebbe valutando anche l’ipotesi di una cessione di Mile Svilar nei prossimi mesi. Uno scenario che, se dovesse concretizzarsi, obbligherebbe la dirigenza a farsi trovare pronta sul mercato. Ed è in quest’ottica che il direttore sportivo Frederic Massara avrebbe iniziato a monitorare Edoardo Corvi, estremo difensore del Parma.

Il classe 2001 si sta rendendo protagonista di una stagione molto positiva con la maglia dei crociati: 12 presenze complessive, 16 reti subite e ben 4 clean sheet, numeri che testimoniano una crescita costante e un rendimento affidabile. Prestazioni che non sono passate inosservate e che lo hanno inserito nel radar di diversi club, Roma compresa.

Al momento non si parla di una trattativa avviata, ma di un semplice monitoraggio. La Roma, infatti, sta seguendo più profili per non farsi trovare impreparata davanti a eventuali offerte monstre per Svilar. Il casting è appena iniziato, ma il nome di Corvi è uno di quelli appuntati sul taccuino di Massara.

Fonte: calciomercato.it