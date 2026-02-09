“ON AIR!” – PRUZZO: “Il VAR va abolito”, CORSI: “Arbitri messi al muro”, ROSSI: “Serve l’espulsione per i simulatori”, PETRUZZI: “Il calcio così fa schifo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “I simulatori dovrebbero essere subito espulsi. Quelli che si buttano a terra con le mani in faccia quando sono stati toccati sulla spalla dovrebbero essere puniti con il rosso diretto e due giornate di squalifica, sempre. Perchè tu prendi per il cu*o l’arbitro e tutta la gente che ha pagato il biglietto per vedere quella partita, e allora tu mi stai truffando. Pisacane dà del furbo a Gasperini, lui, che dopo essersi buttato per terra ed essere uscito dal campo col collarino, la sera stava a cena a mangiarsi il sushi…e Gasperini sarebbe il furbo…ah Pisacane, fa il bravo…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gasperini dice una cosa che è passata un po’ in secondo piano, e cioè che vengono messi ex arbitri in società a dire ai giocatori come devono comportarsi, e cosa devono fare per prendersi un calcio di rigore! Ma di che stiamo parlando…io sono d’accordo con De Rossi, mi fa schifo sto calcio…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il calcio non è più uno sport credibile, e personalmente non mi appassiona. Poi si va ancora allo stadio perchè siamo tutti fregnoni, ma come fai ad approcciarti a una competizione sapendo che le regole cambiano non di giornata in giornata, ma addirittura da campo a campo. A questo punto leviamo l’arbitro, lasciamo solo il VAR, perchè l’arbitro ormai è inutile…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma vuole continuare a vita con Svilar, allora come secondo portiere andrebbe bene anche un Toldo della situazione, un quarantenne che gli copre le spalle in caso di emergenza. Altrimenti è il caso di puntare su un giovane da far crescere alle spalle di Svilar, che possa un giorno prendere il suo posto…”
Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Gli arbitri sono stati messi al muro col Var. Non sanno che fare: se fischiano rigore e poi non è, che gli fa il Var? Perchè se il Var dice che non è rigore poi ti sospendono, e per loro sono soldi…Qua ora c’è una categoria di arbitri che non ha palle, è una generazione nata col Var e non sanno che fare. Non c’è più coraggio e così finisci per combinare un sacco di guai…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il Var non era nato per questo motivo, ora stanno perdendo il controllo. Gli arbitri contano sempre di meno, e finiranno per metterci un robot, una intelligenza artificiale che esegue. Il Var a chiamata potrebbe essere un’idea…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zaragoza può avere caratteristiche inedite, e può dare qualcosa di imprevedibilità, è il giocatore che è mancato. Stasera anche per un discorso di poche alternative davanti potrebbe inziare dalla panchina per spaccare la partiuta nella ripresa. Sta intrigando Gasperini, la sua missione è renderlo un giocatore più continuo nel corso della partita. Ci si deve lavorare, anche per capire se varrà i 13 milioni del riscatto. La sua struttura fisica è un tema, ma mi fido di Gasp. Il Lookman pre-Atalanta era lontanissimo parente di quello visto in nerazzurro…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Gasperini ogni tanto ci dice che c’è un giocatore ha la pubalgia, prima era Hermoso, ora è Soulè…ma la pubalgia è una brutta rogna. E infatti Soulè da qualche tempo non è il miglior Soulè. L’unica cosa da fare con la pubalgia è il riposo, e se tu invece continui a giocare…Ferguson? Se ha questo problema cronico alla caviglia, penso che ci sia poco da fare. Se poi ci mette anche del suo, penso che diventi un giocatore inutilizzabile. E allora arrivederci e grazie, e uno dice grazie solo per cortesia…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Var va abolito, e il problema finisce. Gli allenatore dovrebbero riunirsi, fare proteste, entrare in campo con dieci minuti di ritardo…se continui a protestare a turno quando fa comodo non combini niente. Questo è diventato il campionato dei simulatori, a me questa cosa mi fa venire veramente le bolle…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Gli arbitri li insultiamo perchè non possono rispondere, non c’è contraddittorio. Ma ricordate una cosa: il modo di arbitrare è cambiato in base al protocollo, che è cambiato. Il calcio è cambiato in peggio, perchè i falli ora li guardano sulla tv e non sanno come fare. Le nuove generazioni hanno cambiato modo di arbitrare, ed è peggio. La partita di stasera? La Roma gioca col Cagliari, e se vuole approfittare del pari della Juve, deve vincere. Le assenze? Ma allora la Lazio che deve dire, ha giocato in una situazione drammatica. La Roma ha una rosa che può ovviare, e se ti mancano sette giocatori avrai delle risorse per vincerla lo stesso…”
Mario Mattioli (Rete Sport): “La Roma la può vincere la partita di stasera per il maggior valore tecnico. Le assenze? Potrebbe pesare se mancasse Svilar, ma ha una rosa talmente ampia che le altre assenze non sbilanciano il valore della squadra. Se la Roma gioca come sa giocare, può vincere…”
Ha ragione Rossi e per me ci sarebbe una formula alternativa per valorizzare i giovani del vivaio in questo modo, espulsione con due giornate di squalifica ma sostituzione istantanea con un giovane della primavera appositamente portato in panchina.
Il punto non è il disgustoso omaggio fatto ai Babbà, il problema, lo dico da tempo, sono le regole che non sono attualizzate al calcio moderno.
L’area di rigore va ABOLITA. Il calcio di rigore si dà con fallo da chiara occasione da rete, punto. Con cartellino arancione, resti in 10 per 20 minuti e poi devi sostituire l’espulso (resta il rosso per fallo antisportivo). Ci vuole tanto? Se mi scappa un contropiede a centrocampo e faccio “fallo da ultimo uomo” deve essere calcio di rigore, mentre non deve esserlo per un lieve tocco di mano a difesa schierata.
Oggi non si gioca come negli anni 70, con pochi falli e contatti.
Poi l’uso del VAR è osceno, ma ATTENZIONE, dire che vogliamo abolirlo significa fare il gioco della Banda Bassotti e tornare al pre calciopoli.
“Il VAR va abolito”, Caro Pruzzo se il Var va abolito in Italia torneremo nel era Calciopoli ne giovera molto una squadra come La Juve, lascia stare amico
Il VAR non va abolito, va semplicemente usato come in Champions o ai Mondiali con chiare direttive UEFA e FIFA su come e quando usarlo. Col VAR nella semifinale col Liverpool eravamo 3-2 e un uomo in più a 20 minuti dalla fine.
Quello che va assolutamente cambiato è la regola del fallo di mano, è fallo se volontario, altrimenti no. Durante un salto o una corsa è normale allargare un po’ le braccia e non dovrebbe mai essere fallo.
E’ un po’ come per i politici: se gli arbitri o i cineasti che adesso presiedono le moviole sono scadenti, gli esiti rimarranno scadenti.
ma quale rosa ampia? la roma non ha un vice kone dybala hermoso ha sempre giocatori fuori
è una buona squadra ma non puo permettersi 4/5 giocatori fuori ed il Cagliari è una delle rivelazioni del campionato.
Dopo anni e anni di calvario con Calciopoli quelli della Juve devono essere zitti compreso Spaletti.
Gli allenatori protestano quando a simulare sono gli altri, quando sono i loro giocatori a farlo non dice niente nessuno. Quindi dovrebbero riunirsi come dice Pruzzo e garantire che i loro giocatori non faranno simulazioni , chi continua a simulare l’ allenatore si impegna a lasciarlo fuori 3 giornate…. scommettete che non è d’accordo nessuno?
Ma che discorso è? Allora potremmo dire che se nessuno rubasse non ci sarebbe bisogno della polizia. Ma va’? Ovvio che non saranno mai tutti d’accordo, perché capiterà anche semplicemente quello che per “dobbiamo salvarci” non vorrà aderire. Il perbenismo appannaggio solo dei benestanti.
Piuttosto, come dice bene qualcun altro, basterebbe cambiare il meccanismo che da questo spropositato vantaggio a chi simula.
L. Enrique, Cesc, DDR, Xabi Alonso, e per andare indietro El Loco e Zeman, ma probabilmente anche De Zerbi e Farioli, sono tra gli allenatori che non sopportano la simulazione o i rigorini nemmeno se a loro vantaggio.
Ovviamente se ottengono un rigore col VAR non è che lo rifiutano ma ho la ragionevole speranza che non andranno mai davanti alle telecamere a difendere simulazioni e rigorini….
Ma che risposta è?
Quindi se una squadra deve salvarsi è giusto che i suoi giocatori simulino?
vanno introdotte regole chiare… altro che abolire il var !
vanno puniti i simulatori a maggior ragione in area di rigore , non se ne può più delle sceneggiate per far annullare un gol o per avere un rigorino a favore .
Pruzzo non ha capito che il problema non è la VAR (macchina) ma che, secondo Massa (arbitro) e DI Bello (addetto al VAR) lo sfioramento/contatto che c’è stato tra Vergara e Corner è fallo da rigore!!
Il problema è chi sta dietro la macchina , ossia sempre gli arbitri. In questo senso il fuorigioco semiautomatico per me è il massimo della perfezione: 3cm, 10 cm, 1 metro ecc… non importa, se sei vanti è fuorigioco e non c’è alcun pericolo di interpretazioni soggettive o tendeziose
avanti, pardon
Se i sostituti non sono in grado di battere il Cagliari, beh allora non sono neanche degni dello stipendio che prendono. Orsi ha purtroppo ragione,
Cosa cambiare secondo me, senza abolire nulla:
– simulazione del calciatore: espulsione e 2 giornate di squalifica;
– errore arbitro o Var su fallo da rigore: 10 giornate di squalifica;
– errore arbitro o Var su cartellino rosso: 1 giornata di squalifica;
– errore arbitro o Var su cartellino giallo: 1 giornata di squalifica al quarto cartellino giallo sbagliato in più partite, come succede per i calciatori
Diciamo che il primo è anche superlfuo applicando gli altri. Però sono stanco di sentire i commentatori stile Marelli che un secondo dopo aver rivisto l’immagine ti dicono….manca il cartellino giallo, era rosso, non era rigore, era rigore, il regolamento dice…ecc ecc.. Allora le immagini parlano chiaro solo per alcuni e il regolamento esiste solo per quelli che non arbitrano?!
Il Var non serve perche’ e’ gestito dai stessi arbitri che la settimana prima fanno cose orribili in campo diventa una sorta di punizione oppure e la compensazione per la squadra che subbisce orribili azioni a Genova lo abbiamo visto. C’e’ un televisore in campo con un adetto si puo’ gestire come moviola per l’arbitro dove vengono coinvolti gli stessi allenatori nel caso di contestazioni, chiaramente si blocca il tempo come nel basket. Chi simula ci sono l’espulsioni a tempo che mettono in difficolta’ appunto la squadra che gioca provvisoriamente e’ in 10. Si gioca con un arbitro e 2 guardiarine basta con il 4 uomo serve solo a creare problemi e’ una sorta di poliziotto delle panchine e spione non e’ buono. Il calcio va rivisto in toto una volta per tutte il regolamento va rivisto da una commissione di saggi istituita dalla federazione. Il calcio e’ un gioco molto costoso deve essere messo nella condizione che le squadre partono alla pari non si puo’ pensare che per esempio il Milan sponsor di Dazn abbia favori o compensazioni ma diciamo vale un po’ per tutte le Big. Ma di quello che scrivo chissa se ci provano a farne 1 di idea !!!
Sono d’accordo con chi ha parlato di intelligenza artificiale..facciamo arbitrare all’intelligenza artificiale! Forse almeno si eviterà la difformità di giudizio da situazione a situazione, da squadra a squadra, da partita a partita. Se fa ca…, le fa a tutti..algoritmo ovviamente unico, senza l’if se si tratta di determinate squadre
tocca vedè chi ‘a tara, l’ intelligenza artificiale…
Bomber, ci fosse stata la VAR ai tuoi tempi adesso sapremmo se er gol di Turone era bono o no. Certo, questo avrebbe tolto il romanticismo epico attorno a quella partita, ma magari oggi avremmo uno scudetto in più 😉
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.