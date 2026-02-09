“ON AIR!” – PRUZZO: “Il VAR va abolito”, CORSI: “Arbitri messi al muro”, ROSSI: “Serve l’espulsione per i simulatori”, PETRUZZI: “Il calcio così fa schifo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “I simulatori dovrebbero essere subito espulsi. Quelli che si buttano a terra con le mani in faccia quando sono stati toccati sulla spalla dovrebbero essere puniti con il rosso diretto e due giornate di squalifica, sempre. Perchè tu prendi per il cu*o l’arbitro e tutta la gente che ha pagato il biglietto per vedere quella partita, e allora tu mi stai truffando. Pisacane dà del furbo a Gasperini, lui, che dopo essersi buttato per terra ed essere uscito dal campo col collarino, la sera stava a cena a mangiarsi il sushi…e Gasperini sarebbe il furbo…ah Pisacane, fa il bravo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gasperini dice una cosa che è passata un po’ in secondo piano, e cioè che vengono messi ex arbitri in società a dire ai giocatori come devono comportarsi, e cosa devono fare per prendersi un calcio di rigore! Ma di che stiamo parlando…io sono d’accordo con De Rossi, mi fa schifo sto calcio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il calcio non è più uno sport credibile, e personalmente non mi appassiona. Poi si va ancora allo stadio perchè siamo tutti fregnoni, ma come fai ad approcciarti a una competizione sapendo che le regole cambiano non di giornata in giornata, ma addirittura da campo a campo. A questo punto leviamo l’arbitro, lasciamo solo il VAR, perchè l’arbitro ormai è inutile…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma vuole continuare a vita con Svilar, allora come secondo portiere andrebbe bene anche un Toldo della situazione, un quarantenne che gli copre le spalle in caso di emergenza. Altrimenti è il caso di puntare su un giovane da far crescere alle spalle di Svilar, che possa un giorno prendere il suo posto…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Gli arbitri sono stati messi al muro col Var. Non sanno che fare: se fischiano rigore e poi non è, che gli fa il Var? Perchè se il Var dice che non è rigore poi ti sospendono, e per loro sono soldi…Qua ora c’è una categoria di arbitri che non ha palle, è una generazione nata col Var e non sanno che fare. Non c’è più coraggio e così finisci per combinare un sacco di guai…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il Var non era nato per questo motivo, ora stanno perdendo il controllo. Gli arbitri contano sempre di meno, e finiranno per metterci un robot, una intelligenza artificiale che esegue. Il Var a chiamata potrebbe essere un’idea…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Zaragoza può avere caratteristiche inedite, e può dare qualcosa di imprevedibilità, è il giocatore che è mancato. Stasera anche per un discorso di poche alternative davanti potrebbe inziare dalla panchina per spaccare la partiuta nella ripresa. Sta intrigando Gasperini, la sua missione è renderlo un giocatore più continuo nel corso della partita. Ci si deve lavorare, anche per capire se varrà i 13 milioni del riscatto. La sua struttura fisica è un tema, ma mi fido di Gasp. Il Lookman pre-Atalanta era lontanissimo parente di quello visto in nerazzurro…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Gasperini ogni tanto ci dice che c’è un giocatore ha la pubalgia, prima era Hermoso, ora è Soulè…ma la pubalgia è una brutta rogna. E infatti Soulè da qualche tempo non è il miglior Soulè. L’unica cosa da fare con la pubalgia è il riposo, e se tu invece continui a giocare…Ferguson? Se ha questo problema cronico alla caviglia, penso che ci sia poco da fare. Se poi ci mette anche del suo, penso che diventi un giocatore inutilizzabile. E allora arrivederci e grazie, e uno dice grazie solo per cortesia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Var va abolito, e il problema finisce. Gli allenatore dovrebbero riunirsi, fare proteste, entrare in campo con dieci minuti di ritardo…se continui a protestare a turno quando fa comodo non combini niente. Questo è diventato il campionato dei simulatori, a me questa cosa mi fa venire veramente le bolle…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gli arbitri li insultiamo perchè non possono rispondere, non c’è contraddittorio. Ma ricordate una cosa: il modo di arbitrare è cambiato in base al protocollo, che è cambiato. Il calcio è cambiato in peggio, perchè i falli ora li guardano sulla tv e non sanno come fare. Le nuove generazioni hanno cambiato modo di arbitrare, ed è peggio. La partita di stasera? La Roma gioca col Cagliari, e se vuole approfittare del pari della Juve, deve vincere. Le assenze? Ma allora la Lazio che deve dire, ha giocato in una situazione drammatica. La Roma ha una rosa che può ovviare, e se ti mancano sette giocatori avrai delle risorse per vincerla lo stesso…”

Mario Mattioli (Rete Sport): “La Roma la può vincere la partita di stasera per il maggior valore tecnico. Le assenze? Potrebbe pesare se mancasse Svilar, ma ha una rosa talmente ampia che le altre assenze non sbilanciano il valore della squadra. Se la Roma gioca come sa giocare, può vincere…”

