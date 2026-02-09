Zaragoza, l’ex allenatore: “E’ un giocatore differente. Aspettatevi più assist che gol”

Vicente Moreno, ex allenatore di Bryan Zaragoza ai tempi dell’Osasuna, ha rilasciato un’intervista a tuttomercatoweb.com e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul nuovo acquisto della Roma e sulle sue caratteristiche. Ecco le sue dichiarazioni.
Cosa ricorda di lui?
“Ricordo la sua qualità. Il primo ricordo è fantastico, all’Osasuna, quando a causa di un infortunio è purtroppo rimasto fuori dal campo per diversi mesi. Ma è stato ugualmente un giocatore molto importante per la nostra buona stagione. Faceva la differenza, è un giocatore differente. C’erano delle partite nelle quali poteva essere un po’ più fuori dal gioco, ma quando riceveva la palla si notava sempre la possibilità che accadesse qualcosa. Non arriva da cantere dei più grandi club di Spagna, si è formato più dalla strada. Ho una immagine in particolare in mente”.
Quale?
“Il gol che ha realizzato contro il Barcellona nel 2024 (Osasuna-Barcellona 4-2 del 28 settembre 2024, n.d.r.): quel tipo di azione descrive bene il talento che ha nel ricevere palla, puntare la porta e nel tocco di palla, riguardatelo. Ne fece altri due sempre al Barcellona, ma con il Granada (8 ottobre 2023, Granada-Barcellona 2-2), dopo aver messo sotto scacco la difesa blaugrana da solo. È uno che parte dall’esterno, che fa della velocità il suo punto di forza. Attenzione però: ha una velocità nel breve che usa con lo scopo di andare al tiro, non tanto per attaccare lo spazio sul fondo”.
Quanti gol e assist dobbiamo aspettarci da lui?
“Ha bisogno di un periodo di adattamento a un calcio differente, così come alla città, alla cultura ed ai compagni di squadra. Siamo già a febbraio e non avrà molto tempo a disposizione. Per me comunque è un giocatore più ‘passatore’ e da assist che goleador. Nei mesi al Celta ha fatto due gol e quattro assist. L’anno primo, pur con 4-5 mesi fuori per infortunio, ha fatto un gol e sei assist. Insomma, il numero di gol può variare in base anche ai compagni, ma il rendimento in termini di assist è garantito. Vediamo comunque che possibilità avrà in giallorosso. Se ne avrà, avrà successo alla Roma”.
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Veramente abbiamo preso un calciatore che FA ASSIST ?
Strano.
Verrà poco apprezzato.
El Sharaawy ? Si accentra e tenta il tiro a giro. Purtroppo troppo spesso alto e fuori.
Pellegrini ? Per dare un senso alle sue ( spesso ) non partite = tiro loffio e rimane a terra.
Soule anche : si accentra e tira , almeno qualche gol lo fa ( 6 per chi dimentica).
Dybala =pochi assist.Il centravanti spesso usato come boa da cui ricevere assist. Ma lui è campione ( c minuscola ) ed a Roma osannato a prescindere.
Risultato ?
Sempre criticati offesi i centravanti.
Da Abraham a Lukaku a Shomurodov ( quanto manchi Shomurodov ) a Dovbyk a Ferguson. etc etc.
Senza chi FA assist i centravanti SOFFRONO.
NB
Shomurodov non campione , ma bravo a fare assist , a fare qualche gol , a fare pressing , ad andare in profondità.
22 gol e 13 assist in carriera secondo transfermarkt. 8 di questi gol in quarta divisione spagnola. Speriamo bene
This is always how you adapt like a game of slot
servono.gli assist,ma sopratutto i.goal.Cmq visto.Maldini ieri sera,ma a noi faceva cosi schifo,vero se non sono nomi esotici non li prendiamo,non sono arrivati Messi e Ronaldo,temo x il 4 posto
Maldini?Siamo ridotti male se dopo aver preso uno dal Bayern guardiamo una riserva dell’Atalanta…..
