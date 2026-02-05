Sabatini: “Vaz un diamante grezzo, con Malen e Zaragoza l’attacco è completo. Massara ha fatto il miglior mercato della A”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma e mentore di Massara, parla oggi alla Gazzetta dello Sport del mercato giallorosso, delle scelte operate a gennaio e del rapporto tra l’attuale ds e Gasperini. Ecco le sue parole:
In questo momento sembra esserci una contrapposizione tra Massara e Gasperini. Che ne pensa?
«La contrapposizione esiste da parecchio, mi sembra un fenomeno abbastanza ripetitivo nel calcio di oggi. Succede spesso di lamentarsi in pubblico. Ma quello di Gasperini è anche un modo di essere, di negoziare» (…).
C’è il rischio che Gasp possa andare via a fine stagione?
«Non credo. Lui comunica così da sempre, lo faceva anche a Bergamo per stimolare l’ambiente (…). Anzi la prossima stagione avrà il vantaggio di poter individuare prima i calciatori e di conoscere meglio i rumori di questa città».
Con lei si sarebbe scontrato?
«Ho pensato di portarlo alla Roma nel primo anno della gestione Pallotta, ma i nostri caratteri non si sarebbero sposati bene (…).
Ma possiamo dire che Massara è promosso o no?
«Ah, per me non ci sono dubbi. La Roma ha fatto il miglior mercato in Serie A ma se lo dico io poi mi accusano di nepotismo (…) . La Roma giocava già bene, aveva una sua identità, ma aveva bisogno di una profondità diversa in attacco per avere più soluzioni durante le partite. Oggi il reparto è decisamente più completo e ha giocatori forti fisicamente come Malen e Vaz e con velocità e dribbling come Zaragoza».
Tra le trattative sfumate c’èstata quella per Raspadori.
«Giocatore importante, ma quando hai dubbi di venire a giocare nella Roma qualcosa non va (…).
Tempo fa defini Massara “il Salah dei dirigenti”.
«E lo penso ancora oggi. Massara è uno che lavora senza isterismi, non si ta condizionare dalla pressione. Ha centrato obiettivi importanti e ha dato coerenza al progetto. Poi in questo campo ti serve pure un po’ di fortuna, non sempre ce l’hai».
Il rischio è che a giugno debba partire qualcuno per i limiti del Fair Play Finanziario.
«Spero non Koné. Lui deve essere il futuro del centrocampo: fa reparto, mi ricorda un po’ Nainggolan. Ma di Radja ce n’è uno solo. Un altro che cambia le partite è Wesley, cresce di gara in gara».
Anche lei pensa che Venturino e Vaz siano troppo giovani per dare una mano nel presente?
«Per i calciatori esiste un solo valore: che siano bravi. E Vaz e Venturino lo sono. Quest’ultimo mi sembra più pronto, a Udine mi ha dato l’idea di poter essere utile già oggi. Vaz è un diamante grezzo» (…).
In conclusione, questa Roma ora vale la Champions?
«Senza dubbio, la rosa lo era anche prima del mercato e Gasperini resta un valore aggiunto. Detto questo per la Roma la Champions deve essere l’obiettivo minimo. Si sta costruendo per il futuro e vedo una speranza importante di poter lottare per lo scudetto».
Fonte: Gazzetta dello Sport
Perfettamente d’accordo con il maestro sabatini “la Roma ha fatto il miglior mercato delle serie A”
Sono d’accordo con Sabatini. Faccio anche una riflessione controcorrente: secondo me da tanto tempo ci manca un difensore centrale dominante fisicamente (per intenderci, Koulibaly, Smalling quando stava bene) e la sua mancanza spesso impedisce di salire in pressing alto (come contro l’udinese dove Evan ha sofferto molto il peso di Davis) oppure fa correre rischi enormi in difesa (la nostra difesa è poco battuta in buona misura grazie alle parate di Svilar). Ndicka è un gran difensore ma è un po’ leggero, infatti è più un braccetto sinistro, Mancini è (solo) un discreto centrale ma anch’esso non molto potente. Salire e pressare alto è condizione essenziale nel gioco di Gasperini per…avere un gioco. Se riesci a farlo Malen, Ferguson, Dovbick o altri (abbiamo un attacco molto attrezzato raga) vanno a nozze, se non riesci non va bene nessuno (Ibra si è ritirato…).
Come la vedete?
Per onestà però dobbiamo anche dire che Massara è stato costretto a fare qualcosa di meglio a Gennaio, visto che l’estate scorsa ha fatto diversi errori (Bailey, Tsimikas, Ferguson etc.)
Mai stato totalmente d’accordo con Sabatini come questa volta. Analisi magistrale dei fatti, dell’ambiente romano e romanista in particolare. Sempre forza ROMA.
Credo che sia una analisi come sempre lucida e da persona dell’ambiente che conosce le difficoltà dei DS.
Ogni ruolo ha i suoi problemi e ogni attore può essere valutato sia in negativo che in positivo, ma con obiettività e conoscenza.
Soprattutto è molto lucida sull’uomo Gasperini, che era tale e quale anche a Bergamo con le lamentele e tutto il resto (bastava seguire un po’ di serie A per rendersene conto). Ma adesso a tanti, giornalisti in primis, fa comodo dimenticarlo
Io sono d’accordo con Sabatini. L’unico dubbio è che i risultati si possano vedere già quest’anno. Secondo me ci manca ancora qualcosa la davanti.
Però in prospettiva stiamo costruendo una buona squadra, sempre che i giovani confermino le attese.
Abbiamo anche diversi giocatori che hanno un buon mercato per far quadrare i conti mentre negli ultimi anni nessun voleva nostri giocatori.
Sabatini se ne intende, ha scoperto diversi campioni negli anni (provate a mettere tutti insiemi i giocatori che ha trovato e fate una squadra che arriverebbe lontano in Champions).
non msnca qualcosa davanti ma a centrocampo ..
Bravo Walter! Diglielo a tutti sti tifosi estemporanei!!! Se Gasp dice quelle cose sull’under 23 è perché vuole spronare la piazza, vuole far capire che lui vorrebbe giocatori più esperti ma in questo momento deve accettare questa situazioni per le condizioni economiche del club. Quello che Gasperini non conosce dell’ambiente Roma è che qui ci sono tante persone che non pensano alla squadra, ma tifano solo l’allenatore, o solo il DS, o solo alcuni calciatori, o solo alcune scelte. Non è l’ambiente spaccato è il loro tifare che lo è. Io tifo l’AS Roma qualsiasi cosa accada. Poteva essere un mercato migliore, ma poteva essere anche peggiore. Forza la ROMA!!!!
Dalle parole del saggio trarremo speranza…..
Chissà perché ho l’impressione che nel mercato della Roma ci sia anche il suo contributo .
Ecco, l’ha detto anche Sabatini che a Udine Venturino è entrato bene.
Spolliciate anche lui.
È entrato bene ma sembra che sia entrato benissimo perché la differenza con chi ha sostituito è stata imbarazzante. Siamo passati da un cadavere a una persona viva
Koné ricorda Nainggolan?
Peccato che Radja aveva lo specchio della porta fisso in testa, Koné non sa neanche dive stia la porta.
Sabatini la verita sta in mezzo… secondo il migliore mercato della serie a anche perche le altre non hai fatto nulla… Vaz è un acquisto giusto anche perche fuori dal FPF .. Venturino lo stesso perche hai preso un giovane che tutti gli addetti ai lavori definiscono forte…. Malen secondo me perfetto per il Gasp ancora meglio di Zirkzee… l unico che mi preoccupa è Zaragoza.. non so se abbia le caratteristiche adatte per il Gasp e difatti come si evince anche dalla sua intervista è stata la 5/6 scelta… anche i tempi non mi hanno convinto…l esterno in particolare è arrivato un po troppo tardi e ci ha fatto perdere qualche punto importante in campionato … e credo che un centrocampista con le caratteristiche piu vicine a Kone ci sarebbe servito.. contro l Udinese ci è mancata la sua prestanza fisica e quel recupero dei palloni a sdradicarli dai piedi degli avversari… EA è un ibrido tra Cristante e Kone.
Secondo me frasi dettate più dall’amore per la Roma che da una reale convinzione.il miglior Konè ad oggi non vale il miglior Nainggolan.
“per la Roma la Champions deve essere l’obiettivo minimo”
Da scolpire sulla pietra e posizionare all’ingresso di Trigoria.
Il problema non è il mercato ma continuare a far giocare Cristante e Pellegrini titolari. Basta. Bisognerebbe avere il coraggio di invertire le gerarchie e vedere quanto meno che risultati questa scelta porterebbe. Io sono sicuro che El o Pisilli difficilmente farebbero peggio di Cristante. Così come Venturino e Zaragoza( arrivato ora) non farebbero peggio di quel fantasma strapagato. Magari le perdiamo tutte ma almeno esci da un equivoco che ti ha affossato per anni ovvero quello di pensare che quei due ti danno valore aggiunto. Cristante saprà anche difendere ma a noi serve uno che sappia impostare, che sia veloce di pensiero col pallone e che all’occorrenza sappia interdire. Pellegrini non tira, non dribbla, appena lo sfiorano cade per terra e ci mette due ore per verticalizzare un pallone. Poi ci chiediamo come mai gli attaccanti non segnano o non tiriamo in porta. Avere due giocatori così inutili porta alla scontata conseguenza che Soule e’ sempre marcato, Malen sempre marcato e Dybala sempre marcato. Adesso hai un’occasione d’oro per liberarti di due giocatori mediocri.
