Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara resta in forte tensione. Già in estate il tecnico aveva espresso malumori per il mancato arrivo di un esterno offensivo. Ora, l’acquisto di Bryan Zaragoza è arrivato solo negli ultimi giorni di mercato e non era nemmeno la prima scelta, alimentando ulteriormente il disappunto del tecnico.
Secondo Alfredo Pedullà, le strade di Gasperini e Massara sono destinate a separarsi a giugno. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha ricostruito così la situazione: “Avete letto le parole di Gasperini: se dobbiamo fare l’Under 23 o puntare alla Champions. Lui non è contento, è contento solo di Malen”.
“Dire che ci sono stati confronti ‘pieni di pepe’ con Massara è un eufemismo. A fine stagione, in queste condizioni, sarà difficile andare avanti. Uno esclude l’altro, non c’è possibilità di proseguire insieme. A Gasperini non sono piaciute né le tempistiche delle operazioni né la gestione della vicenda Nkunku”.
Fonte: Youtube/Alfredo Pedullà
Massara out
Pedulla’ damme 5 numeri boni che me so rotto de anna’ a lavora’ tte le mattine
via gasp a questo punto. già ha dimostrato troppi limiti, qui non servono integralisti, ma grandi allenatori…. sarei curioso di vedere questa rosa allenata da Ranieri….
Per Massara la porta è sempre aperta, si accomodi prego
Quando si sta in un’azienda si collabora per il bene dell’azienda.
Poi il calcio è un mondo a parte.
Quello che scrive Pedullà potrebbe essere verosimile.
Anche nelle parole del Gasp di due giorni fa avevo letto una richiesta di assunzione di responsabilità: “Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Traguardo fallito e fine delle discussioni”.
Queste parole del tecnico a mio avviso significavano che se la Roma non fosse arrivata in CL si sarebbe dovuto individuare un responsabile e sostituirlo. Ma non sono certo che si riferisse a lui stesso.
