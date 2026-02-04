Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara resta in forte tensione. Già in estate il tecnico aveva espresso malumori per il mancato arrivo di un esterno offensivo. Ora, l’acquisto di Bryan Zaragoza è arrivato solo negli ultimi giorni di mercato e non era nemmeno la prima scelta, alimentando ulteriormente il disappunto del tecnico.

Secondo Alfredo Pedullà, le strade di Gasperini e Massara sono destinate a separarsi a giugno. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha ricostruito così la situazione: “Avete letto le parole di Gasperini: se dobbiamo fare l’Under 23 o puntare alla Champions. Lui non è contento, è contento solo di Malen”.

“Dire che ci sono stati confronti ‘pieni di pepe’ con Massara è un eufemismo. A fine stagione, in queste condizioni, sarà difficile andare avanti. Uno esclude l’altro, non c’è possibilità di proseguire insieme. A Gasperini non sono piaciute né le tempistiche delle operazioni né la gestione della vicenda Nkunku”.

  3. via gasp a questo punto. già ha dimostrato troppi limiti, qui non servono integralisti, ma grandi allenatori…. sarei curioso di vedere questa rosa allenata da Ranieri….

  6. Quello che scrive Pedullà potrebbe essere verosimile.
    Anche nelle parole del Gasp di due giorni fa avevo letto una richiesta di assunzione di responsabilità: “Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Traguardo fallito e fine delle discussioni”.
    Queste parole del tecnico a mio avviso significavano che se la Roma non fosse arrivata in CL si sarebbe dovuto individuare un responsabile e sostituirlo. Ma non sono certo che si riferisse a lui stesso.

