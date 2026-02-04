Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”

Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara resta in forte tensione. Già in estate il tecnico aveva espresso malumori per il mancato arrivo di un esterno offensivo. Ora, l’acquisto di Bryan Zaragoza è arrivato solo negli ultimi giorni di mercato e non era nemmeno la prima scelta, alimentando ulteriormente il disappunto del tecnico.

Secondo Alfredo Pedullà, le strade di Gasperini e Massara sono destinate a separarsi a giugno. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha ricostruito così la situazione: “Avete letto le parole di Gasperini: se dobbiamo fare l’Under 23 o puntare alla Champions. Lui non è contento, è contento solo di Malen”.

“Dire che ci sono stati confronti ‘pieni di pepe’ con Massara è un eufemismo. A fine stagione, in queste condizioni, sarà difficile andare avanti. Uno esclude l’altro, non c’è possibilità di proseguire insieme. A Gasperini non sono piaciute né le tempistiche delle operazioni né la gestione della vicenda Nkunku”.

