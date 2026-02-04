Sangarè all’Elche: le cifre dell’affare, la percentuale sulla plusvalenza e il diritto di prelazione

Buba Sangarè saluta la Roma e si trasferisce all’Elche. Il trasferimento è stato ufficializzato ieri, e oggi escono fuori tutti i dettagli dell’operazione che ha coinvolto il giovanissimo terzino spagnolo.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il giocatore classe 2007 si trasferisce in Spagna con la formula del prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro.

La Roma mantiene inoltre il 20% sulla futura plusvalenza e un diritto di prelazione nel caso in cui il club spagnolo decida di cedere definitivamente il calciatore. Un’operazione che consente ai giallorossi di far crescere il ragazzo e, allo stesso tempo, di tutelarsi su eventuali sviluppi futuri legati al talento francese.

