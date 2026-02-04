Per la Roma è il mese della verità: Gasp si affida a Zaragoza e Malen per restare in corsa

Restare agganciati al treno. La missione della Roma nel mese di febbraio è chiara e non ammette alternative: non perdere contatto con la Champions League. Il ko di Udine ha fatto scendere per la prima volta i giallorossi dal quartetto di testa, trasformando febbraio nel vero spartiacque della stagione.

La squadra di Gasperini è chiamata a reagire subito, già lunedì all’Olimpico contro il Cagliari, primo di quattro appuntamenti che diranno molto sulle reali ambizioni della Roma. Quattro partite decisive prima del ritorno dell’Europa, quattro settimane per capire se la rincorsa Champions è ancora possibile o destinata a spegnersi.

Il calendario non concede margini d’errore. Si parte contro i sardi, reduci da tre vittorie consecutive e capaci di battere la Roma all’andata. Poi il big match del Maradona contro il Napoli, quindi due gare casalinghe pesantissime, quella contro la Cremonese e quindi quello che oggi appare come uno spareggio diretto per il quarto posto contro una Juventus in forte ripresa. Qui si misura la tenuta mentale e tecnica di una squadra che, per la prima volta in stagione, è costretta a rincorrere.

I numeri spiegano bene il momento: otto sconfitte in campionato, 14 vittorie, appena 27 gol segnati. La Roma resta una squadra solida dietro, ma davanti fatica terribilmente a creare e concretizzare. Una fisionomia chiara: quando passa in vantaggio vince, quando va sotto quasi sempre crolla.

Per cambiare volto all’attacco, Gasperini guarda ai volti nuovi. Malen e Zaragoza rappresentano la speranza di una svolta: più strappi, più imprevedibilità, più occasioni create. L’olandese deve dare profondità e soluzioni negli ultimi metri, lo spagnolo può portare fantasia e uno contro uno, qualità mancate fin qui con continuità.

Ma non basteranno solo i nuovi. Gasp chiede un salto di livello anche a chi ha reso meno del previsto: Pellegrini, fin qui troppo spento, Cristante in difficoltà quando il ritmo sale, e altri elementi apparsi in debito d’ossigeno dopo una prima parte di stagione intensa come Celik e Soulè. Febbraio non aspetta nessuno. È il mese della verità. Per restare attaccati al treno Champions serve accelerare subito. Dopo, potrebbe essere troppo tardi.

Fonte: Il Tempo