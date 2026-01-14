Malen, chi è l’attaccante scelto dalla Roma: velocità, profondità e gol (VIDEO)

Donyell Malen è il profilo che alla Roma mancava da tempo: un attaccante di movimento, rapido, tecnico e imprevedibile, più vicino all’idea di seconda punta moderna che a quella del centravanti classico. Olandese, classe 1999, arriva dall’Aston Villa con un bagaglio di esperienze internazionali importanti e caratteristiche ben definite, pensate per incidere soprattutto quando c’è spazio da attaccare.

Nato il 19 gennaio 1999 a Wieringen, Malen è nel pieno della maturità calcistica. Alto 1,76 per circa 68 chili, ha un fisico compatto e un baricentro medio-basso che lo rende estremamente esplosivo nei primi metri. Destro naturale, sa usare anche il sinistro in conduzione e conclusione, qualità che lo rende difficile da leggere per i difensori.

In campo è un attaccante duttile: può agire da seconda punta, da centravanti mobile o partire largo nel tridente, sia a destra che a sinistra. Non è un numero nove da gioco spalle alla porta, ma un giocatore che dà il meglio quando può muoversi tra le linee, attaccare la profondità o ricevere in corsa. La sua pericolosità nasce soprattutto in campo aperto, dove velocità e cambio di passo diventano armi letali.

Dal punto di vista tecnico, Malen ama puntare l’uomo, ha un buon dribbling sia sullo stretto che in progressione e cerca spesso la conclusione personale. I numeri raccontano un attaccante che tira molto e con continuità: oltre tre conclusioni ogni 90 minuti in Premier League, con una capacità realizzativa nella media medio-alta del campionato. Non è solo finalizzazione: sta crescendo anche nella rifinitura, con una media vicina a un passaggio chiave a partita.

Il suo stile di gioco è fatto di movimenti continui. Tagli da destra verso il centro, inserimenti tra centrale e terzino, attacchi rapidi in transizione. Senza palla pressa alto, disturba la prima costruzione avversaria e offre sempre soluzioni dinamiche ai compagni. Un attaccante che vive di intensità e ritmo.

La carriera lo ha portato a crescere nei settori giovanili di Ajax e Arsenal prima dell’esplosione al PSV Eindhoven, dove nella stagione 2020-21 segna 19 gol in Eredivisie. Nel 2021 il passaggio al Borussia Dortmund, con cui diventa nel 2023-24 il miglior marcatore del club in Bundesliga e arriva fino alla finale di Champions League. Nel gennaio 2025 il trasferimento all’Aston Villa, dove debutta in Premier League e trova il primo gol contro il Brighton, entrando progressivamente nelle rotazioni offensive.

Con la nazionale olandese si mette in evidenza anche all’Europeo 2024, segnando una doppietta decisiva contro la Romania negli ottavi di finale. In Premier League, tra 2024-25 e 2025-26, supera la doppia cifra complessiva tra gol e assist, nonostante un impiego spesso da subentrante.

In sintesi, Malen è un attaccante moderno: non dominante fisicamente, ma devastante se trova spazio. Un profilo ideale per squadre che vogliono attaccare in velocità, rompere le linee e portare più uomini in area. Alla Roma porta profondità, imprevedibilità e una minaccia costante alle spalle delle difese: non un nove classico, ma un’arma offensiva capace di cambiare il volto dell’attacco.



Giallorossi.net – G. Pinoli